Destapan el impacto ambiental y la millonada que costó el entrenamiento de Grok, la IA de Elon Musk

El costo de Grok 4 sorprendió por su magnitud económica y ambiental.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 9:26 p. m.
La huella ambiental de Grok 4 desató debate sobre el verdadero costo de la inteligencia artificial.
Grok 4 se entrenó con cifras que alarman tanto por lo económico como por lo ecológico. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Los números que acaban de salir a la luz sobre Grok 4, la IA de Elon Musk, son millonarios, de acuerdo con los reportes. No solo se trata de una gran suma de dinero, pues también entra en juego el impacto ambiental que nadie había calculado hasta ahora.

Un nuevo estudio realizado por la empresa Epoch AI ha destapado lo que sucede cada vez que nace una nueva inteligencia artificial: la Tierra paga una factura muy cara.

Una cuenta bancaria que se vació y un planeta que pagó la diferencia

De acuerdo con Epoch AI, la creación de Grok 4 le costó a la empresa de Elon Musk 490 millones de dólares. Para que se haga una idea, con esa cantidad de dinero se podría comprar 490 mansiones de un millón de dólares cada una, sin embargo, el dinero es solo una parte de la historia.

Algo más impactante es lo que pasó frente al consumo de energía,pues durante el entrenamiento de esta inteligencia artificial, se gastó tanta electricidad como la que usa una ciudad completa de 4.000 personas en todo un año.

Grok 3, el chatbot de xAI, será lanzado en "una o dos semanas", según Musk.
Un informe reveló el alto gasto de dinero y recursos detrás del modelo de Elon Musk. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Esto implicó una gran huella ambiental, con emisiones equivalentes a las de un avión Boeing en tres años y requiriendo más de 1200 millones de litros de agua para su refrigeración. Suficiente para llenar 300 piscinas olímpicas”, afirma la investigación.

El agua: el recurso que nadie vio desaparecer

Existo otro dato más que añade la investigación y es que para mantener fríos todos los computadores que trabajaron día y noche entrenando a Grok 4, se necesitaron 750 millones de litros de agua. ¿Cómo visualizar esta cantidad? Piensa en 300 piscinas olímpicas llenas hasta el tope. Toda esa agua se evaporó para enfriar las máquinas.

Musk afronta críticas por el costo ambiental que dejó el desarrollo de Grok 4.
Un cuadro elaborado por Epoch AI expone los 490 millones de dólares y los recursos naturales consumidos en el entrenamiento de Grok 4. | Foto: Epoch AI

Un grupo de investigadores llamado Epoch AI, que se dedica a estudiar estos temas, comparó estos números: “Comparamos esto con la cantidad promedio anual de agua utilizada para regar una milla cuadrada de tierras de cultivo en Estados Unidos, así como con las piscinas olímpicas”.

Contexto: Antes de la novia virtual en Grok, un hombre se quebró porque su prometida de IA fue ‘reseteada’

Un problema que ya había sido detectado antes

Ya desde hace tiempo, cuando se puso de moda convertir fotos normales en dibujos estilo Studio Ghibli usando ChatGPT, las universidades de Colorado y Texas descubrieron que cada imagen que se crea con IA consume entre 2 y 5 litros de agua.

Paso a paso para convertir su foto al estilo Studio Ghibli
Grok 4 dejó en evidencia el impacto ecológico de entrenar grandes inteligencias artificiales. | Foto: Redes

Los expertos advierten que las cifras de Grok 4 son solo la punta del iceberg, no incluyen el dinero gastado en empleados, ni todos los experimentos que se hicieron antes del entrenamiento final, ni la energía que sigue consumiendo cada vez que alguien usa la inteligencia artificial.

