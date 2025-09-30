La nueva función de ChatGPT que permite realizar compras seguras en segundos y sin salir del chat

OpenAI avanza hacia la integración de las compras en ChatGPT con una nueva función que permite pagar directamente por un producto compatible, que previamente se ha buscado con ayuda de este chatbot. Esta herramienta podría agilizar procesos de compra, mejorando la experiencia de las personas.

ChatGPT se puede usar para realizar preguntas sobre compras, por ejemplo, para un regalo, lo que ofrece una serie de resultados relevantes para el usuario, “orgánicos y no patrocinados”. En los próximos días, también es posible comprarlos directamente desde el chat.

OpenAI avanza hacia la integración de las compras en ChatGPT. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta novedad llega de la mano de la función ‘Pago instantáneo’, que está disponible solo en productos compatibles. Según explicó la compañía OpenAI en su blog, es el primer paso hacia las capacidades de compra agénticas, ya que ChatGPT actúa como un agente que transmite los datos del usuario al vendedor, quien se encarga de gestionar los pedidos.

Para habilitar esta función, OpenAI también ha desarrollado el protocolo de comercio agéntico junto con Stripe, para que los comercios integren esta capacidad en sus plataformas, siendo Etsy el primer vendedor que lo ha implementado.

Según la compañía, este protocolo asegura pagos seguros con tokens cifrados, un intercambio de datos mínimo y el control en manos de los usuarios, quienes deben confirmar de manera explícita cada paso para realizar la compra.

‘Pago instantáneo’ está disponible en Estados Unidos para usuarios de ChatGPT Plus, Pro y en su versión gratuita. Además, anunciaron que próximamente admitirá también compras con comerciantes a través de Shopify, empresa de comercio electrónico.

ChatGPT ya permite hacer compras dentro del chat. | Foto: Europa Press

Por el momento, este proceso de compra se limita a productos individuales, pero la compañía señaló que espera poder incorporar próximamente un carrito que admita múltiples artículos, así como extender esta novedad a más regiones, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de personas con esta nueva función.