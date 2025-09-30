Suscribirse

Tecnología

La nueva función de ChatGPT que permite realizar compras seguras en segundos y sin salir del chat

Este protocolo asegura pagos seguros con tokens cifrados, un intercambio de datos mínimo y el control en manos de los usuarios.

Redacción Tecnología
30 de septiembre de 2025, 2:38 p. m.
ChatGPT con pagos instantáneos.
ChatGPT con pagos instantáneos | Foto: Getty Images

OpenAI avanza hacia la integración de las compras en ChatGPT con una nueva función que permite pagar directamente por un producto compatible, que previamente se ha buscado con ayuda de este chatbot. Esta herramienta podría agilizar procesos de compra, mejorando la experiencia de las personas.

ChatGPT se puede usar para realizar preguntas sobre compras, por ejemplo, para un regalo, lo que ofrece una serie de resultados relevantes para el usuario, “orgánicos y no patrocinados”. En los próximos días, también es posible comprarlos directamente desde el chat.

OpenAI anuncia cambios en sus modelos y ChatGPT para afrontar con seguridad las situaciones de crisis mental y emocional.
OpenAI avanza hacia la integración de las compras en ChatGPT. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta novedad llega de la mano de la función ‘Pago instantáneo’, que está disponible solo en productos compatibles. Según explicó la compañía OpenAI en su blog, es el primer paso hacia las capacidades de compra agénticas, ya que ChatGPT actúa como un agente que transmite los datos del usuario al vendedor, quien se encarga de gestionar los pedidos.

Para habilitar esta función, OpenAI también ha desarrollado el protocolo de comercio agéntico junto con Stripe, para que los comercios integren esta capacidad en sus plataformas, siendo Etsy el primer vendedor que lo ha implementado.

Contexto: Si su celular se descarga rápido, haga estos dos ajustes de inmediato para cuidar y alargar la vida de la batería

Según la compañía, este protocolo asegura pagos seguros con tokens cifrados, un intercambio de datos mínimo y el control en manos de los usuarios, quienes deben confirmar de manera explícita cada paso para realizar la compra.

‘Pago instantáneo’ está disponible en Estados Unidos para usuarios de ChatGPT Plus, Pro y en su versión gratuita. Además, anunciaron que próximamente admitirá también compras con comerciantes a través de Shopify, empresa de comercio electrónico.

ChatGPT ya permite hacer compras dentro del chat.
ChatGPT ya permite hacer compras dentro del chat. | Foto: Europa Press

Por el momento, este proceso de compra se limita a productos individuales, pero la compañía señaló que espera poder incorporar próximamente un carrito que admita múltiples artículos, así como extender esta novedad a más regiones, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de personas con esta nueva función.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump le impondrá aranceles a las películas extranjeras por “quitarle el negocio a Hollywood”. ¿Debilitará la industria?

2. J.K. Rowling arremete contra Emma Watson y la cataloga de ser “ignorante” sobre la transidentidad

3. Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”

4. Marcela Sarmiento contó en SEMANA cómo cambió su vida tras duras pérdidas que sufrió: “Me vi obligada a abrir un baúl de memorias”

5. Familia Colmenares denunció en la Fiscalía que la UNP los dejó solos tras advertir un riesgo extraordinario de seguridad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OpenAIChatGPTcompra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.