Uno de los inconvenientes más comunes para los usuarios de teléfonos inteligentes es que la batería no alcanza a cubrir toda la jornada. La combinación de múltiples factores, como el uso intensivo de redes sociales, la navegación continua en internet y el brillo elevado de la pantalla, provoca un gasto energético considerable que obliga a recurrir varias veces al cargador.

Sin embargo, expertos señalan que con un par de ajustes básicos en la configuración es posible extender la autonomía del dispositivo y, al mismo tiempo, cuidar su rendimiento a largo plazo. Estas funciones, que permanecen operando en segundo plano, podrían drenar la energía más rápido de lo esperado, razón por la cual recomiendan deshabilitar ciertas opciones.

No tener batería en el celular puede causar estrés. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, algunos de los celulares más reconocidos en el mercado ofrecen la posibilidad de ajustar el comportamiento de la pantalla para equilibrar la experiencia visual con el consumo. Entre las opciones se encuentran la posibilidad de modificar la ‘Tasa de Frecuencia’, que suele estar configurada en valores altos para brindar mayor fluidez en la navegación.

No obstante, al reducir los Hz (hercios) —unidad de medida de la frecuencia— desde el menú de ‘Pantalla’, se consigue que el dispositivo demande menos recursos, lo que se traduce en una mayor autonomía. Este ajuste, junto con un control moderado del brillo y de la intensidad de los colores, contribuye de manera significativa a evitar un gasto excesivo de batería.

Adicionalmente, desactivar el modo Always on Display (AoD) o también conocido como pantalla siempre activa, una función que mantiene ciertos elementos visibles en la pantalla aun cuando el equipo está bloqueado.

Aunque puede resultar práctico para consultar la hora o las notificaciones sin encender el celular, representa un consumo constante de energía que afecta la duración de la batería. Por ello, los expertos recomiendan prescindir de esta herramienta y optar por encender la pantalla únicamente cuando sea necesario, lo que podría ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo y a aprovechar mejor cada carga.

La batería del celular se puede desgastar por usar aplicaciones en segundo plano. | Foto: Getty Images

Estos dos cambios en la configuración son importantes para alargar la duración diaria de la batería, pero también aconsejan adquirir hábitos que favorezcan su cuidado en el tiempo. Entre ellos se encuentra evitar cargar el dispositivo hasta el 100% de forma constante o dejar que llegue a 0% antes de enchufarlo. Lo ideal es mantenerlo entre el 20% y el 80%, lo que reduce el desgaste de los ciclos de carga.