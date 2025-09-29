Recupere la velocidad de su celular en segundos con estos dos simples cambios en la configuración

Al ser el celular una de las herramientas más utilizadas e indispensables en la vida diaria de las personas, contar con un buen rendimiento y velocidad resulta esencial para desarrollar de manera adecuada diversas tareas y trabajos que se realizan desde estos dispositivos móviles.

Sin embargo, su uso constante deja en evidencia señales de lentitud, lo que genera frustración entre los usuarios. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, no se trata de un problema irreversible ni de una falla técnica de fábrica, sino de una cuestión de ajustes simples que pueden devolverle la agilidad al dispositivo en segundos.

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Se trata de pasos sencillos y rápidos que cualquier usuario puede realizar desde la configuración del celular en pocos minutos. Además, al aplicarlos de forma periódica, es posible extender la vida útil del dispositivo, acelerando su funcionamiento y evitando gastos innecesarios en mantenimientos o compras anticipadas de un nuevo equipo.

Las dos opciones para evitar un consumo de memoria y procesamiento es liberar espacio y borrar aplicaciones antiguas. De acuerdo con la compañía de ciberseguridad Avast, borrar este tipo de archivos no solo libera almacenamiento, sino que también permite que el teléfono ejecute las tareas cotidianas con mayor rapidez.

Para hacerlo, basta con entrar en el menú de ‘Ajustes’, seleccionar la opción ‘Aplicaciones’, escoger aquella que ya no se necesita y pulsar en ‘Desinstalar’. Este proceso debe repetirse con cada app innecesaria, ya que al liberar espacio se reduce la carga sobre el sistema y el dispositivo funciona de manera más ágil.

El segundo ajuste para mejorar la velocidad de navegación en el celular es borrar los datos acumulados en los navegadores. Cuando las páginas se quedan atascadas o tardan demasiado en cargar, este procedimiento suele ser la solución más práctica.

Estos ajustes pueden ayudar a mejorar el rendimiento del celular. | Foto: Getty Images

Si se acumulan demasiadas, el teléfono consume recursos adicionales y el proceso de carga se vuelve más lento. Para evitarlo, expertos recomiendan cerrar de forma regular las pestañas en uso, sin temor a perder información, ya que siempre existe la posibilidad de marcar o guardar aquellas páginas a las que se desee regresar más adelante.