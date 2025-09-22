Suscribirse

Tecnología

El mensaje de error que le podría salir al enviar mensajes por WhatsApp: esto significa y así puede solucionarlo

A pesar de su versatilidad y practicidad, la aplicación de mensajería no está exenta de errores y fallas temporales.

Redacción Tecnología
22 de septiembre de 2025, 7:49 p. m.
WhatsApp cuenta con varias funciones de privacidad y seguridad que protegen a los usuarios.
WhatsApp cuenta con varias funciones de privacidad y seguridad que protegen a los usuarios. | Foto: Getty Images

WhatsApp es una aplicación que ha transformado la comunicación a nivel mundial, convirtiéndose en una herramienta fundamental para millones de usuarios. No solo se utiliza con fines personales, sino también laborales, facilitando el intercambio de información y la realización de llamadas o videollamadas.

Su función principal consiste en el envío de mensajes escritos. Aunque también ofrece la opción de notas de voz, muchos usuarios prefieren escribir por cuestiones de tiempo o comodidad, ya que no siempre resulta práctico grabar un audio. Sin embargo, a pesar de su versatilidad, la aplicación no está exenta de presentar errores.

WhatsApp es una aplicación de mensajería popular en muchos países.
WhatsApp es una aplicación de mensajería popular en muchos países. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Algunos usuarios han reportado que, al navegar por WhatsApp, aparece un mensaje inusual en sus dispositivos vinculados: “Esperando el mensaje. Revisa tu teléfono.” En estos casos, en lugar de visualizar inmediatamente los mensajes enviados o recibidos, se muestra esta notificación. Según la plataforma, esto ocurre debido al cifrado de extremo a extremo que protege la privacidad de las conversaciones.

Contexto: Si quiere que la pantalla del televisor no tenga marcas de huellas, utilice este efectivo líquido para dejarla reluciente

“El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se utiliza cuando se chatea con otra persona a través de WhatsApp Messenger. Este cifrado mantiene los mensajes personales y las llamadas exclusivamente entre los participantes del chat. Nadie fuera de la conversación, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos, escucharlos ni compartirlos”, explican desde su Centro de Ayuda.

La demora en la visualización del mensaje puede presentarse cuando aún no ha llegado al dispositivo vinculado, especialmente si el usuario o la persona con la que se chatea ha reinstalado recientemente la aplicación o utiliza una versión desactualizada de WhatsApp.

La aplicación de mensajería ofrece varias opciones para gestionar las conversaciones.
La aplicación de mensajería ofrece varias opciones para gestionar las conversaciones. | Foto: Anadolu via Getty Images

Para solucionar este inconveniente, la compañía recomienda seguir algunos pasos sencillos: primero, revisar el teléfono principal para confirmar la llegada del mensaje; luego, solicitar a la otra persona que abra la aplicación en su dispositivo; y finalmente, asegurarse de que ambos cuenten con la versión más reciente de WhatsApp instalada.

Estos ajustes permiten que la sincronización entre los dispositivos vinculados se realice de manera más rápida y segura, garantizando la continuidad de las conversaciones sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Contexto: Así de fácil puede blanquear la funda amarilla de su celular sin necesidad de gastar dinero comprando productos costosos

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Balón de Oro 2025: Blessd cantó en vivo y estalló controversia tras eliminación del video oficial

2. El sueño americano ya cuesta más de 5 millones de dólares según estudio. Estos son los valores que más se han incrementado

3. Hallan muertos a B-King y Regio Clown, cantantes colombianos desaparecidos en México

4. “Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

5. Trump alista un golpe histórico: esta sería su decisión sobre Antifa y se anunciaría esta noche

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappprivacidad de mensajesMensajería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.