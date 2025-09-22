El mensaje de error que le podría salir al enviar mensajes por WhatsApp: esto significa y así puede solucionarlo

WhatsApp es una aplicación que ha transformado la comunicación a nivel mundial, convirtiéndose en una herramienta fundamental para millones de usuarios. No solo se utiliza con fines personales, sino también laborales, facilitando el intercambio de información y la realización de llamadas o videollamadas.

Su función principal consiste en el envío de mensajes escritos. Aunque también ofrece la opción de notas de voz, muchos usuarios prefieren escribir por cuestiones de tiempo o comodidad, ya que no siempre resulta práctico grabar un audio. Sin embargo, a pesar de su versatilidad, la aplicación no está exenta de presentar errores.

WhatsApp es una aplicación de mensajería popular en muchos países. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Algunos usuarios han reportado que, al navegar por WhatsApp, aparece un mensaje inusual en sus dispositivos vinculados: “Esperando el mensaje. Revisa tu teléfono.” En estos casos, en lugar de visualizar inmediatamente los mensajes enviados o recibidos, se muestra esta notificación. Según la plataforma, esto ocurre debido al cifrado de extremo a extremo que protege la privacidad de las conversaciones.

“El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se utiliza cuando se chatea con otra persona a través de WhatsApp Messenger. Este cifrado mantiene los mensajes personales y las llamadas exclusivamente entre los participantes del chat. Nadie fuera de la conversación, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos, escucharlos ni compartirlos”, explican desde su Centro de Ayuda.

La demora en la visualización del mensaje puede presentarse cuando aún no ha llegado al dispositivo vinculado, especialmente si el usuario o la persona con la que se chatea ha reinstalado recientemente la aplicación o utiliza una versión desactualizada de WhatsApp.

La aplicación de mensajería ofrece varias opciones para gestionar las conversaciones. | Foto: Anadolu via Getty Images

Para solucionar este inconveniente, la compañía recomienda seguir algunos pasos sencillos: primero, revisar el teléfono principal para confirmar la llegada del mensaje; luego, solicitar a la otra persona que abra la aplicación en su dispositivo; y finalmente, asegurarse de que ambos cuenten con la versión más reciente de WhatsApp instalada.