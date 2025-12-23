Tecnología

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

Esta dependencia tecnológica también ha provocado la acumulación de celulares antiguos en casa, debido a los avances en modelos modernos.

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 3:05 p. m.
Lo que nadie le dice sobre los celulares viejos y el riesgo de incendio.
Lo que nadie le dice sobre los celulares viejos y el riesgo de incendio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para nadie es un secreto que el celular se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible, ya que concentra múltiples funciones que van mucho más allá de llamar o enviar mensajes. A través de estos dispositivos, las personas se comunican, realizan pagos, consultan información, acceden a servicios digitales e incluso utilizan códigos o entradas para actividades cotidianas, como ir al cine o revisar el menú de un restaurante.

Sin embargo, esta dependencia tecnológica también ha provocado la acumulación de celulares antiguos en casa, debido a los avances en modelos modernos. Según datos de la GSMA, a nivel mundial existen más de 16.000 millones de teléfonos, de los cuales cerca de 5.000 millones están en desuso, guardados sin utilidad.

Un celular desechable es menos susceptible a problemas de seguridad.
Un celular desechable es menos susceptible a problemas de seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las encuestas refuerzan esta realidad: tres de cada cuatro usuarios admiten tener al menos un equipo viejo almacenado, y uno de cada cinco conserva tres o más. La razón principal no suele ser el apego al aparato, sino la incertidumbre sobre cómo desecharlos y el miedo a perder fotos o videos almacenados en ellos.

Independientemente de la marca o costo, todos los celulares incorporan baterías de iones de litio, al igual que otros dispositivos recargables. Cuando estos equipos permanecen sin uso durante largos periodos, las baterías comienzan a degradarse, lo que puede provocar que se inflen y dañen la estructura del aparato, incluso llegando a quebrar la pantalla. En situaciones más graves, este deterioro puede derivar en fugas de electrolito que liberan gases tóxicos e inflamables, con el consiguiente riesgo de incendio.

En este contexto, el International Centre for STEM Education (ICSE) de Alemania advirtió que en Europa hay alrededor de 700 millones de celulares abandonados, una cifra que representa un serio problema de seguridad.

No solo los celulares, sino también otros dispositivos como consolas de videojuegos o videocámaras, contienen este tipo de baterías que envejecen aunque no se utilicen. Con el tiempo, la hinchazón de las celdas puede deformar la carcasa y comprometer la integridad del equipo, aumentando los riesgos dentro del hogar.

Si al revisar un cajón aparece un teléfono antiguo con la carcasa visiblemente deformada, lo primero es actuar con cautela. Los expertos aconsejan elaborar un listado de todos los dispositivos electrónicos que permanecen guardados en casa y comprobar su estado, al menos, una vez al año.

El celular podría sufrir un incendio a causa de componentes deteriorados.
El celular podría sufrir un incendio a causa de componentes deteriorados. Foto: Getty Images

Cuando el deterioro ya es evidente, la opción más segura es llevar el equipo a un punto limpio o a un servicio técnico autorizado para que extraigan la batería de forma adecuada, evitando seguir guías caseras que pueden suponer un riesgo.

Otra alternativa consiste en sustituir la batería por una nueva en tiendas especializadas, lo que permite reutilizar el dispositivo. Aunque estos móviles antiguos no suelen ser compatibles con las aplicaciones más recientes, todavía pueden cumplir funciones útiles, como reproductor de música, despertador, navegador para el automóvil, cámara de vigilancia o incluso control remoto, prolongando así su vida útil y reduciendo residuos electrónicos.

Noticias Destacadas