Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone y Android en 2026: lista completa de celulares afectados

La aplicación no será compatible con varios modelos de celulares a partir del próximo año, por lo que recomiendan realizar una copia de seguridad de sus mensajes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de diciembre de 2025, 2:53 p. m.
La aplicación dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android.
La aplicación dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android. Foto: Imagen creada con inteligencia artificial de ChatGPT

A partir de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en distintos modelos de iPhone y Android como consecuencia de los cambios implementados en su plataforma. Estas actualizaciones incorporan exigencias más altas en materia de software y seguridad, requisitos que muchos dispositivos antiguos no cumplen, lo que impedirá que la aplicación siga operando con normalidad en esos equipos.

La medida busca asegurar un rendimiento estable y una mejor protección de la información personal de los usuarios, objetivos que ya no pueden garantizarse en sistemas operativos desactualizados. Por este motivo, la compañía ha optado por enfocar sus recursos en tecnologías más modernas, lo que conlleva la eliminación progresiva del soporte para versiones antiguas de iOS y Android.

A medida que WhatsApp se convierte en una herramienta de comunicación indispensable, también se vuelve un blanco para los estafadores que buscan aprovecharse de los usuarios con una nueva modalidad de robo.
Asegúrese de respaldar sus conversaciones antes de la fecha límite. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Dispositivos afectados por la actualización

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos previos a estos

Teléfonos con Android OS 5.0 o versiones posteriores:

Tecnología

¿Amenaza o misterio? El 3I/ATLAS muestra una aceleración inexplicable mientras se dirige a la Tierra

Tecnología

La ciencia explica la curiosa razón por la que sentimos que diciembre llega cada vez más rápido

Tecnología

Un objeto desconocido chocó contra la Luna: así fue el extraño destello visible desde la Tierra

Tecnología

El 3I/Atlas muestra actividad nunca antes vista: científicos revelan un sorpresivo detalle captado por telescopios

Tecnología

Facebook limitará esta función para cuentas sin verificación: así funciona la nueva prueba de Meta

Tecnología

Un solo clic a este correo y sus cuentas bancarias quedan vacías: así funciona la estafa digital que preocupa a los expertos

Tecnología

Instagram anuncia un importante cambio en los hashtags para mejorar la visibilidad del contenido: así funcionará la nueva medida

Tecnología

Desactivar esta función en WhatsApp puede evitar que usted sea víctima de estafas y fraudes millonarios en Navidad

Tecnología

Alerta por nueva estafa en WhatsApp: así vinculan su cuenta a un navegador ajeno para robar conversaciones sensibles

Tecnología

Por qué quedar fuera de un grupo de WhatsApp puede afectar la salud emocional de los niños y jóvenes

  • Samsung Galaxy S4.
  • Samsung Galaxy Ace 4.
  • LG Optimus L3 II.
  • Sony Xperia M.
  • Huawei Ascend Mate.
  • HTC Desire 500.
  • Otros modelos lanzados antes de 2014
Facebook limitará esta función para cuentas sin verificación: así funciona la nueva prueba de Meta

Los dispositivos afectados dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp, lo que impedirá acceder a funciones recientes y, con el tiempo, provocará la pérdida total del servicio. Ante este escenario, aconsejan a quienes aún utilizan estos modelos evaluar el cambio a un equipo compatible, con el fin de seguir usando la aplicación de mensajería y proteger adecuadamente su información personal.

¿Qué debería hacer si su celular dejó de ser compatible?

Cuando un celular deja de ser compatible con WhatsApp, el usuario ya no puede instalar ni actualizar la aplicación, lo que con el tiempo implica perder el acceso a los chats y a las funciones principales del servicio. Frente a este panorama, la mejor solución es actuar con anticipación para evitar la pérdida de información y seguir en contacto con familiares y amigos.

WhatsApp cesará su funcionamiento en dispositivos antiguos. Realice una copia de seguridad de sus chats para evitar perder información importante.
WhatsApp no será compatible con algunos dispositivos. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y WhatsApp

Una de las primeras acciones recomendadas es crear una copia de seguridad desde la configuración de WhatsApp, lo que permitirá conservar mensajes y archivos. De esta manera, si se cambia a un equipo compatible, será posible recuperar todo el contenido al volver a instalar la aplicación. También, el usuario debe comprobar si el dispositivo admite una actualización del sistema operativo, ya que en algunos casos esto soluciona el problema de compatibilidad.

Si no existe la opción de actualizar el sistema, la alternativa más segura es adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por WhatsApp. Antes de hacer el cambio, se debe confirmar que el respaldo esté guardado correctamente en Google Drive o iCloud, según corresponda, y avisar a los contactos sobre el nuevo número o dispositivo para evitar confusiones.

Mas de Tecnología

Imagen que hace referencia al cometa interestelar 3I/ATLAS.

¿Amenaza o misterio? El 3I/ATLAS muestra una aceleración inexplicable mientras se dirige a la Tierra

Para muchos, Navidad es un mes que llega rápido.

La ciencia explica la curiosa razón por la que sentimos que diciembre llega cada vez más rápido

La amenaza del asteroide 2024 YR4 podría ser mitigada si impacta la Luna en lugar de la Tierra.

Un objeto desconocido chocó contra la Luna: así fue el extraño destello visible desde la Tierra

Confirman la rotación de un cometa interestelar mediante un jet.

El 3I/Atlas muestra actividad nunca antes vista: científicos revelan un sorpresivo detalle captado por telescopios

La aplicación dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android.

WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone y Android en 2026: lista completa de celulares afectados

IA Facebook

Facebook limitará esta función para cuentas sin verificación: así funciona la nueva prueba de Meta

Las estafas en línea pueden desocupar las cuentas bancarias en segundos.

Un solo clic a este correo y sus cuentas bancarias quedan vacías: así funciona la estafa digital que preocupa a los expertos

Getty Images

Instagram anuncia un importante cambio en los hashtags para mejorar la visibilidad del contenido: así funcionará la nueva medida

Los usuarios deben estar atentos a cada mensaje que les llega por WhatsApp.

Desactivar esta función en WhatsApp puede evitar que usted sea víctima de estafas y fraudes millonarios en Navidad

La plataforma de streaming sumará un título de fútbol a su catálogo como parte de su apuesta por los videojuegos.

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

Noticias Destacadas