WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone y Android en 2026: lista completa de celulares afectados

A partir de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en distintos modelos de iPhone y Android como consecuencia de los cambios implementados en su plataforma. Estas actualizaciones incorporan exigencias más altas en materia de software y seguridad, requisitos que muchos dispositivos antiguos no cumplen, lo que impedirá que la aplicación siga operando con normalidad en esos equipos.

La medida busca asegurar un rendimiento estable y una mejor protección de la información personal de los usuarios, objetivos que ya no pueden garantizarse en sistemas operativos desactualizados. Por este motivo, la compañía ha optado por enfocar sus recursos en tecnologías más modernas, lo que conlleva la eliminación progresiva del soporte para versiones antiguas de iOS y Android.

Dispositivos afectados por la actualización

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos previos a estos

Teléfonos con Android OS 5.0 o versiones posteriores:

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy Ace 4.

LG Optimus L3 II.

Sony Xperia M.

Huawei Ascend Mate.

HTC Desire 500.

Otros modelos lanzados antes de 2014

Los dispositivos afectados dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp, lo que impedirá acceder a funciones recientes y, con el tiempo, provocará la pérdida total del servicio. Ante este escenario, aconsejan a quienes aún utilizan estos modelos evaluar el cambio a un equipo compatible, con el fin de seguir usando la aplicación de mensajería y proteger adecuadamente su información personal.

¿Qué debería hacer si su celular dejó de ser compatible?

Cuando un celular deja de ser compatible con WhatsApp, el usuario ya no puede instalar ni actualizar la aplicación, lo que con el tiempo implica perder el acceso a los chats y a las funciones principales del servicio. Frente a este panorama, la mejor solución es actuar con anticipación para evitar la pérdida de información y seguir en contacto con familiares y amigos.

Una de las primeras acciones recomendadas es crear una copia de seguridad desde la configuración de WhatsApp, lo que permitirá conservar mensajes y archivos. De esta manera, si se cambia a un equipo compatible, será posible recuperar todo el contenido al volver a instalar la aplicación. También, el usuario debe comprobar si el dispositivo admite una actualización del sistema operativo, ya que en algunos casos esto soluciona el problema de compatibilidad.

Si no existe la opción de actualizar el sistema, la alternativa más segura es adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por WhatsApp. Antes de hacer el cambio, se debe confirmar que el respaldo esté guardado correctamente en Google Drive o iCloud, según corresponda, y avisar a los contactos sobre el nuevo número o dispositivo para evitar confusiones.