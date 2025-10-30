La nueva función de WhatsApp que protege sus chats con una capa de seguridad adicional

WhatsApp lanzó una nueva función de copias de seguridad cifradas con llaves de acceso, una opción que agrega una capa de seguridad adicional a estos archivos cifrados de extremo a extremo de forma sencilla y robusta.

Además de ofrecer claves de acceso o passkeys para los chats y las llamadas personales, la red social de mensajería instantánea propiedad de Meta también comenzó a probar las copias de seguridad cifradas con claves de acceso en agosto de este año.

WhatsApp habilita las copias de seguridad cifradas con claves de acceso. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, WhatsApp lanzó oficialmente esta función para todos los usuarios, de manera que podrán utilizar su huella dactilar, rostro o un código de bloqueo de pantalla, para cifrar las copias de seguridad de los chats de forma rápida y sencilla.

Esta nueva opción se plantea como un avance, dado que asegura más protección, sin necesidad de memorizar una contraseña ni una clave de cifrado compleja con 64 dígitos, como se requería hasta ahora en las copias de seguridad cifradas.

De esta forma, como ha apuntado la compañía en un comunicado, con las passkeys, bastará con un solo toque o mirada para agregar la misma seguridad que protege los chats en WhatsApp en las copias de seguridad.

Se ha de tener en cuenta que estos archivos cifrados son relevantes a la hora de, por ejemplo, perder un dispositivo móvil o tener que transferir todo el contenido, incluidas las fotos o chats de audio relevantes, a un dispositivo nuevo. Por tanto, la opción de utilizar llaves de acceso garantiza aún más seguridad para proteger dichos archivos, todo ello con una integración sencilla.

WhatsApp lanzó una nueva función de copias de seguridad cifradas con llaves de acceso. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

WhatsApp ha indicado que esta función se comenzará a implementar de forma gradual para todos los usuarios a nivel global, tanto para la versión de WhatsApp en iOS como en Android, en las próximas semanas.

Así, para realizar una copia de seguridad cifrada con claves de acceso bastará con acceder a la pestaña de ‘Chats’ en Ajustes y, tras ello pinchar en ‘Copia de seguridad’ y en ‘Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo’, para configurar la clave de acceso.