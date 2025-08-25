Cámaras para carros con celulares que ya no utilice; así puede usarlos para aumentar la seguridad en el vehículo

Actualmente, algunos vehículos, en Estados Unidos por ejemplo, incorporan cámaras que graban en tiempo real todo lo que sucede por delante del vehículo y esta información se guarda en la nube o en algún apartado de almacenamiento del sistema operativo del auto.

Estos accesorios se incluyen como medida de seguridad en caso de que se presente algún accidente y el conductor o propietario requiera evidencia que pueda probar lo acontecido.

Sin embargo, hay vehículos que no incluyen estos aparatos tecnológicos, o países donde no es obligatorio tenerlos como Colombia, pero conductores que buscan actualizar sus carros con elementos y aplicaciones que les permitan gozar de prestaciones similares a las que incorporan otros modelos.

Los vehículos modernos incluyen múltiples cámaras; hay una solución para los autos que no las integran. | Foto: Imagen creada con el generador de imágenes de Bing con IA

¿Cómo instalar una cámara delantera con un iPhone?

Muchas personas cuentan con dispositivos móviles que se han venido quedando desactualizados y que ya no son compatibles con sus sistemas operativos.

Sin embargo, algunos curiosos han logrado darles uso a estos aparatos al vincularlos al vehículo como cámaras delanteras.

Esta es una solución bastante apropiada, si se tiene en cuenta que algunas cámaras que se consiguen en el mercado tienen precios elevados y deben contar con instalaciones que pueden afectar el funcionamiento de otros sistemas del auto.

Para lograr el objetivo, quienes se atrevan a darles una segunda vida a sus dispositivos móviles abandonados solo requerirán comprar un soporte para celular y un adaptador USB, instrumentos que suelen ser económicos en el mercado.

Es importante tener en cuenta el tipo de pantalla y la compatibilidad de este dispositivo con el sistema eléctrico del carro. | Foto: Getty Images

Cómo convertir un teléfono celular viejo en una cámara para vehículo

Lo primero que hay que hacer es verificar que el dispositivo aún se puede conectar a internet, para poder disfrutar las bondades de este invento.

Una vez conectado a una red, se deberá descargar alguna aplicación que ofrezca el servicio de cámara, de grabación y de almacenamiento en la nube.

El siguiente paso es confirmar si los servicios que ofrecen estas herramientas necesitan un plan de datos o alguna conexión para complementar alguno de los servicios que ofrezca.

Cabe señalar que no solo se puede activar este teléfono como cámara, sino que se pueden utilizar servicios de mapas o de navegación, algo bastante útil.

Dentro de las aplicaciones que hay en el mercado hay varias que emergen como las más descargadas, por lo menos, en Estados Unidos. Por un lado, está Driver: Driving & Dash Cam App, la cual ofrece servicios para enviar el material a la nube, posibilidad de conectar dos cámaras y monitoreo de vehículos con IA.

Otra opción es Smart Dash Cam, la cual funciona para iOS; esta permite un amplio esquema de personalización; es bueno aclarar que algunas de las funciones que aplican estas aplicaciones pueden requerir pagos adicionales.

Consejos para instalar y cuidar un celular en el celular

La idea es que esta instalación brinde apoyo al conductor y les dé una segunda oportunidad a los teléfonos móviles abandonados.

Los celulares que ya no se usan pueden convertirse en cámaras vehiculares. | Foto: Getty Images

En este sentido, su cuidado también es clave y se debe evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos, razón por la que hay que apagarlos y desconectarlos una vez se cumpla el recorrido y se abandone el vehículo.

De igual forma, hay que incluir un soporte que permita la instalación en forma horizontal, pues esto le permitirá tener al dispositivo móvil tener un mayor margen de visión con sus cámaras.