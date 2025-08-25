Suscribirse

Vehículos

Cámaras para carros con celulares que ya no utilice; así puede usarlos para aumentar la seguridad en el vehículo

Si tiene celulares que considera obsoletos, puede darles una segunda oportunidad vinculándolas con su carro.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

25 de agosto de 2025, 2:11 p. m.
Cámara de reversa
Los beneficios de una cámara pueden ser enormes a la hora de intentar demostrar que no se tuvo nada que ver en un accidente. | Foto: Imagen creada con el generador de imágenes de Bing Creator

Actualmente, algunos vehículos, en Estados Unidos por ejemplo, incorporan cámaras que graban en tiempo real todo lo que sucede por delante del vehículo y esta información se guarda en la nube o en algún apartado de almacenamiento del sistema operativo del auto.

Estos accesorios se incluyen como medida de seguridad en caso de que se presente algún accidente y el conductor o propietario requiera evidencia que pueda probar lo acontecido.

Sin embargo, hay vehículos que no incluyen estos aparatos tecnológicos, o países donde no es obligatorio tenerlos como Colombia, pero conductores que buscan actualizar sus carros con elementos y aplicaciones que les permitan gozar de prestaciones similares a las que incorporan otros modelos.

Contexto: Conductores de servicio público, a cumplir con nuevo requisito: es obligatorio y lo comenzarán a exigir desde el 22 de agosto
Cámara de reversa
Los vehículos modernos incluyen múltiples cámaras; hay una solución para los autos que no las integran. | Foto: Imagen creada con el generador de imágenes de Bing con IA

¿Cómo instalar una cámara delantera con un iPhone?

Muchas personas cuentan con dispositivos móviles que se han venido quedando desactualizados y que ya no son compatibles con sus sistemas operativos.

Sin embargo, algunos curiosos han logrado darles uso a estos aparatos al vincularlos al vehículo como cámaras delanteras.

Esta es una solución bastante apropiada, si se tiene en cuenta que algunas cámaras que se consiguen en el mercado tienen precios elevados y deben contar con instalaciones que pueden afectar el funcionamiento de otros sistemas del auto.

Para lograr el objetivo, quienes se atrevan a darles una segunda vida a sus dispositivos móviles abandonados solo requerirán comprar un soporte para celular y un adaptador USB, instrumentos que suelen ser económicos en el mercado.

Contexto: ¿Con qué se inflan las llantas de un avión, cuánto peso resisten y cada cuánto se tienen que cambiar?
Es importante tener en cuenta el tipo de pantalla y la compatibilidad de este dispositivo con el sistema eléctrico del carro.
Es importante tener en cuenta el tipo de pantalla y la compatibilidad de este dispositivo con el sistema eléctrico del carro. | Foto: Getty Images

Cómo convertir un teléfono celular viejo en una cámara para vehículo

Lo primero que hay que hacer es verificar que el dispositivo aún se puede conectar a internet, para poder disfrutar las bondades de este invento.

Una vez conectado a una red, se deberá descargar alguna aplicación que ofrezca el servicio de cámara, de grabación y de almacenamiento en la nube.

El siguiente paso es confirmar si los servicios que ofrecen estas herramientas necesitan un plan de datos o alguna conexión para complementar alguno de los servicios que ofrezca.

Cabe señalar que no solo se puede activar este teléfono como cámara, sino que se pueden utilizar servicios de mapas o de navegación, algo bastante útil.

Dentro de las aplicaciones que hay en el mercado hay varias que emergen como las más descargadas, por lo menos, en Estados Unidos. Por un lado, está Driver: Driving & Dash Cam App, la cual ofrece servicios para enviar el material a la nube, posibilidad de conectar dos cámaras y monitoreo de vehículos con IA.

Otra opción es Smart Dash Cam, la cual funciona para iOS; esta permite un amplio esquema de personalización; es bueno aclarar que algunas de las funciones que aplican estas aplicaciones pueden requerir pagos adicionales.

Consejos para instalar y cuidar un celular en el celular

La idea es que esta instalación brinde apoyo al conductor y les dé una segunda oportunidad a los teléfonos móviles abandonados.

Contexto: La planta que ensambla un carro cada 10 segundos: es la más rápida del mundo y no pertenece a ninguna marca china
Algunas malas práctica pueden afectar la vida útil del celular.
Los celulares que ya no se usan pueden convertirse en cámaras vehiculares. | Foto: Getty Images

En este sentido, su cuidado también es clave y se debe evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos, razón por la que hay que apagarlos y desconectarlos una vez se cumpla el recorrido y se abandone el vehículo.

De igual forma, hay que incluir un soporte que permita la instalación en forma horizontal, pues esto le permitirá tener al dispositivo móvil tener un mayor margen de visión con sus cámaras.

Así mismo, a la hora de instalar el dispositivo, hay que verificar que la imagen solo tome una pequeña parte del capó para evitar que el brillo del sol se refleje y dañe la imagen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video quedó registrada la violenta agresión a policías en Hip Hop al Parque, en Bogotá

2. Pareja de mexicanos con más de 36 años viviendo en Estados Unidos se ve obligada a autodeportarse: “Me pueden agarrar”

3. Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

4. Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

5. Grupo criminal habría apoyado el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín: capos celebraron después del evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosCámaras de Seguridadseguridad de vehiculos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.