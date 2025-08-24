La planta que ensambla un carro cada 10 segundos: es la más rápida del mundo y no pertenece a ninguna marca china

El avance de la industria automotriz ha llevado a que cada vez más las grandes compañías le apuesten a tecnología de punta para liderar procesos de producción que permita cubrir la demanda mundial que crece con el paso de los días.

Las grandes plantas al servicio de estas compañías han sido modernizadas y cuentan con altos estándares que les permiten automatizar procesos para agilizar el ensamble de ciento de vehículos que finalmente llegan los concesionarios.

Marcas como Nissan, General Motors, Ford, Volkswagen, Renault o Toyota cuentan con imponentes fábricas, mismo camino que han seguido marcas emergentes dedicadas a los vehículos eléctricos como Tesla o BYD, compañías que han tenido un crecimiento importante dentro de la industria y que han tenido que apostarle a sus cadenas de producción.

La producción de carros ha incorporado nueva tecnología capaz de acelerar de gran manera los procesos. | Foto: Getty Images

Pese a esto y a la gran infraestructura de la que disponen estas firmas, hay una planta que sobresale sobre todas las demás.

Se trata de la fábrica de Ulsan de Hyundai, la cual maneja procesos y tecnología que le permiten ensamblar un vehículo cada 10 segundos.

Este complejo, que cuenta con más de 5,5 millones de metros cuadrados, instalada en Corea del Sur, es tan grande como 500 canchas de fútbol y ostenta el título de ser la mayor fábrica de carros de todo el mundo.

Gracias a sus actualizaciones y sus contantes adecuaciones, ahora la planta también es la más rápida, pues cada una de sus líneas de trabajo son capaces de entregar, totalmente terminado, un carro en solo 10 segundos, destacándose por encima de marcas como Toyota o Volkswagen.

La planta de Ulsan, de Hyundai incluye todos los procesos necesarios para la fabricación de un carro. | Foto: Getty Images

La logística que maneja Hyundai en esta planta le permite centralizar todos los procesos de producción que incorporan, desde los talleres de soldadura o fundición, hasta la entrega directa a buques encargados de distribuir los vehículos por todo el mundo.

Este famoso y poderoso complejo industrial de Ulsan es conocido por tener diferentes divisiones, entre las cuales están las que se encargan a la producción de motores o transmisiones y el puerto propio, desde donde se exporta el 75 % de los autos producidos por la firma surcoreana.

Este elevado y acelerado nivel de producción debe contar con buques que soporten tal magnitud; uno de ellos es el Morning Christina, es cual es capaz de mover 6.000 unidades en cada viaje, siendo California uno de sus destinos más frecuentes.

Qué vehículos se ensamblan en Ulsan

Tal poderío debe traducirse en adaptabilidad, por lo que desde allí salen diferentes modelos que han llevado a Hyundai a ser una de las marcas con gran presencia a nivel mundial.

La fabrica de Ulsan produce un vehículo cada 10 segundos. | Foto: Getty Images

En total, desde Ulsan se ensamblan 17 modelos, varios de ellos tan famosos como la Hyundai Santa Fe, Tucson y los autos Genesis, línea premium de la marca.

Con turnos de 18 horas al día, la planta pronto incorporará una sexta planta que estará diseñada exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos, entre ellos el esperado Génesis GV90.