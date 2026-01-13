Tecnología

¿Su TikTok está lleno de videos falsos? Así puede identificar si fueron creados con IA para no dejarse engañar en redes sociales

El desarrollo de tecnologías capaces de generar videos a partir de texto, imágenes o audio ha facilitado la creación y difusión de este tipo de contenidos en redes sociales.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 3:43 p. m.
Guía práctica para detectar videos generados con inteligencia artificial.
Guía práctica para detectar videos generados con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Seguramente usted es de los que navega constantemente en redes sociales y pasa largas horas viendo videos en plataformas como TikTok. En medio de ese consumo, no es raro encontrarse con algún clip que lo haga dudar sobre su autenticidad: ¿es real o fue creado con inteligencia artificial? Esta situación se ha vuelto cada vez más común, ya que el rápido avance de la tecnología ha hecho que en internet circule todo tipo de contenidos.

En los últimos meses, las redes sociales se han visto inundadas de videos hiperrealistas, animaciones sorprendentes y piezas audiovisuales que, a simple vista, parecen grabaciones reales, pero que en realidad han sido generadas con inteligencia artificial (IA). Esta tendencia crece a gran velocidad en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Uno de los principales factores detrás de este fenómeno es el acelerado desarrollo de las herramientas de IA generativa. Hoy existen plataformas capaces de crear videos completos a partir de simples textos, imágenes o audios, lo que reduce drásticamente el tiempo, los costos y el nivel de conocimiento técnico que antes eran necesarios.

El lanzamiento de Sparky por parte de Walmart en 2025 responde al objetivo de cerrar la brecha frente a Amazon, que ya utiliza asistentes basados en IA como Rufus,
Creciente duda sobre la autenticidad de los videos en redes sociales. Foto: Getty Images

Aunque este tipo de contenido se ha popularizado, es importante no caer en la desinformación y aprender a identificar qué clips son reales y cuáles no. En el caso de TikTok, por ejemplo, sus términos de uso establecen que los creadores deben etiquetar de forma voluntaria el contenido generado con IA, ya sea en el texto, mediante hashtags o en la descripción del video. Si no lo hacen, la plataforma puede añadir la etiqueta de manera automática e incluso aplicar medidas contra la cuenta del creador.

“Para fomentar una experiencia auténtica y transparente para nuestra comunidad, animamos a los creadores a etiquetar el contenido que se haya generado íntegramente o editado de forma significativa con la ayuda de IA. Consideramos que el contenido se editó de forma significativa con la ayuda de IA si usa imágenes o videos reales como material de origen, pero que se ha modificado con la ayuda de IA más allá de correcciones o mejoras menores, incluidas imágenes o videos sintéticos”, explican desde el Centro de Ayuda de la plataforma.

Así las cosas, para identificar videos generados con herramientas como TikTok, Sora, Gemini y otras inteligencias artificiales, se recomienda revisar la descripción y los hashtags, comprobar los comentarios de otros usuarios, analizar el perfil del creador y observar posibles fallos visuales, como movimientos poco naturales o inconsistencias en la imagen.

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.
En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de videos hiperrealistas. Foto: AFP

También es fundamental contrastar la información en medios confiables, especialmente cuando se trata de noticias o figuras públicas. Como último recurso, se pueden utilizar herramientas externas de verificación basadas en IA para rastrear el origen del contenido.

Aun así, incluso después de estas comprobaciones, algunos videos pueden seguir pasando desapercibidos. Por ello, la recomendación final es mantener una actitud crítica y desconfiar de aquellos contenidos que no cuenten con fuentes fiables que respalden la información.

