Su cuenta de Instagram puede ser hackeada por abrir este correo electrónico: si lo recibe, elimínelo de inmediato

Una de las mayores preocupaciones en la actualidad es el crecimiento sostenido de la ciberdelincuencia en los últimos años. Este fenómeno está estrechamente ligado al avance de la tecnología, que ha facilitado a los criminales la suplantación de identidad y la ejecución de distintos engaños con el objetivo de obtener beneficios económicos.

Existen múltiples métodos que utilizan para cometer estos delitos, muchos de los cuales se basan en aprovecharse de las emociones y la confianza de las víctimas para que caigan con mayor facilidad. A este tipo de prácticas se le conoce como ingeniería social.

“La ingeniería social es una técnica de manipulación que aprovecha el error humano para obtener información privada, acceso a sistemas u objetos de valor. En el caso del delito cibernético, estas estafas de ‘hackeo de humanos’ tienden a hacer que los usuarios desprevenidos expongan datos, propaguen infecciones de malware o concedan acceso a sistemas restringidos”, explican desde Kaspersky.

El avance tecnológico ha facilitado a los criminales la suplantación de identidad y la realización de engaños con fines económicos. Foto: Getty Images / Canva

Otro de los factores clave detrás del aumento de la ciberdelincuencia es el crecimiento del número de personas conectadas a internet. A medida que más usuarios utilizan dispositivos móviles, computadores y plataformas digitales, los ciberdelincuentes encuentran un terreno fértil para llevar a cabo sus ataques.

En este contexto, cada vez se conocen más modalidades de estafa. Recientemente, se ha detectado que Instagram, una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, está siendo aprovechada con fines fraudulentos. Según informó eleconomista.es, se identificó una nueva campaña masiva de phishing en la que los delincuentes suplantan por completo la identidad de la plataforma, incluyendo su logotipo, nombre y otros elementos visuales.

A través de correos electrónicos, los estafadores advierten a los usuarios sobre una supuesta actualización de contraseña e invitan a hacer clic en un enlace. Sin embargo, se trata de un engaño cuyo único propósito es robar datos personales o tomar el control de la cuenta sin mayor esfuerzo.

No obstante, la empresa negó que se tratara de un fallo de seguridad y aseguró que no hubo ninguna vulneración de sus sistemas. Además, pidió disculpas a los usuarios que recibieron correos sospechosos y recomendó ignorarlos.

Muchos ciberdelitos se basan en la manipulación emocional de las víctimas para que entreguen información sensible. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta situación no es exclusiva de Instagram, sino que puede afectar a cualquier plataforma popular y ampliamente utilizada para el entretenimiento y la comunicación.

Por ello, es fundamental que las personas sean extremadamente precavidas con cada acción que realizan en el entorno digital, ya que un simple descuido puede derivar en una estafa que exponga información sensible.

Aunque un correo parezca provenir de una cuenta oficial, podría tratarse de un fraude. Para verificarlo, se recomienda ignorar el mensaje y comprobar desde la aplicación, en la ruta ‘Ajustes’ > ‘Contraseña y seguridad’ > ‘Correos electrónicos recientes’, si la plataforma realmente envió esa notificación.