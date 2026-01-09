Tecnología

Si quiere evitar que delincuentes vacíen sus cuentas bancarias, preste atención a este extraño comportamiento en su celular

Cuando esta situación se presenta de manera inesperada, debe mantenerse alerta, pues podría ser una señal de que delincuentes están intentando ejecutar un fraude o estafa.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de enero de 2026, 11:54 a. m.
Mantenerse alerta con este tipo de códigos es la mejor forma de evitar pérdidas económicas
Mantenerse alerta con este tipo de códigos es la mejor forma de evitar pérdidas económicas Foto: Getty Images

Una alerta entre ciudadanos ha salido a la luz, debido a una creciente oleada de estafas sofisticadas vinculadas con la pérdida repentina de conexión en celulares. No obstante, este hecho aparentemente inofensivo podría esconder un riesgo mayor.

Un punto clave a considerar es que muchas de estas estafas se gestan en el extranjero y, gracias a su alto nivel de eficacia, se propagan con rapidez hacia otros países y regiones.

Cometer este simple error al retirar dinero en un cajero automático podría hacer que criminales despojen sus cuentas bancarias

En esencia, la mayoría de las estafas persiguen un mismo propósito: apropiarse del dinero de las víctimas. Lo que varía con el paso del tiempo no es el objetivo, sino la forma en la que los ciberdelincuentes logran alcanzarlo.

La Guardia Civil de España alertó recientemente a la ciudadanía de que, en determinados casos, la falta de señal no es casual, sino que podría ser el primer indicio de un intento de estafa vinculado al uso fraudulento de datos personales y financieros. De acuerdo con lo expuesto por Computer Hoy, si esto ocurre de forma repentina, lo mejor es prestar especial atención, ya que podría tratarse de delincuentes.

Tecnología

Tripulación de la NASA volverá a la Tierra antes de lo previsto por “riesgo persistente”

Tecnología

Pelea en el CES 2026, Bulatov, cofundador de la UFB: “Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas”

Tecnología

Se escapa una esperanza para la humanidad: hallazgo en Titán cambia las reglas del juego

Tecnología

Un nuevo estudio científico pone en duda que uno de los océanos más prometedores del sistema solar pueda sostener vida

Tecnología

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

Tecnología

NASA confirma la llegada del “rey del cielo” en enero: el ‘máximo evento del año’ que podrá verse en esta fecha

Tecnología

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Tecnología

Alerta por ciberataque en navegadores: así los delincuentes usaban extensiones para engañar a los usuarios sin ser detectados

Tecnología

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

El peligroso botón que nunca debería pulsar al navegar por Internet: así aprovechan su descuido los delincuentes

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.
Los delincuentes aprovechan la distracción típica de las fiestas para engañar. Foto: Getty Images/iStockphoto

En este tipo de fraude, el acceso a la cuenta bancaria se produce mediante un procedimiento específico, cuya primera señal de alerta suele ser la pérdida repentina de la conexión en el teléfono móvil.

Esto ocurre porque los estafadores logran hacerse pasar por el usuario y persuaden a la compañía telefónica para emitir un duplicado de la tarjeta SIM. A partir de ese momento, la víctima pierde el control de su línea y de la información asociada a ella.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital.
Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital. Foto: Getty Images

Cualquier mensaje, código de verificación o clave enviada por el banco es recibida directamente por los delincuentes, facilitando así el acceso a cuentas y servicios financieros sin que el afectado lo note de inmediato.

Los ciberdelincuentes suelen recurrir a técnicas de suplantación de identidad para engañar a las víctimas y conseguir que ellas mismas entreguen su información personal y financiera. Para lograrlo, se hacen pasar por entidades bancarias, empresas de servicios, conocidos o familiares, utilizando correos electrónicos, llamadas telefónicas o incluso mensajes falsos enviados a través de aplicaciones como WhatsApp. Estas maniobras buscan generar confianza o urgencia para obtener datos sensibles sin levantar sospechas.

Por este pequeño descuido su celular podría fallar al desbloquearse; muchos suelen caer en este error sin saberlo

Para reducir el riesgo de caer en esta estafa vinculada a la pérdida de conexión del móvil, los expertos recomiendan reforzar la seguridad de las cuentas bancarias. Una de las medidas más eficaces es activar sistemas de verificación en dos pasos que no dependan únicamente de códigos enviados por SMS.

Además, métodos como la huella digital, la firma electrónica o las llaves de acceso ofrecen una protección adicional. A esto se suma la importancia de limitar la información personal que se comparte en Internet y redes sociales, ya que una menor exposición reduce las posibilidades de caer en manos de los delincuentes.

Más de Tecnología

La NASA fijó los horarios para las próximas caminatas espaciales en enero.

Tripulación de la NASA volverá a la Tierra antes de lo previsto por “riesgo persistente”

Mantenerse alerta y no devolver llamadas a números desconocidos con este tipo de códigos es la mejor forma de evitar pérdidas económicas.

Si quiere evitar que delincuentes vacíen sus cuentas bancarias, preste atención a este extraño comportamiento en su celular

El espectáculo combinó tecnología, golpes torpes y aplausos en la Arena BattleBots.

Pelea en el CES 2026, Bulatov, cofundador de la UFB: “Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas”

Nuevas lecturas de datos espaciales están cambiando la visión sobre el interior de la luna de Saturno.

Se escapa una esperanza para la humanidad: hallazgo en Titán cambia las reglas del juego

Investigadores concluyeron que el fondo oceánico de un satélite cercano sería demasiado rígido para procesos biológicos.

Un nuevo estudio científico pone en duda que uno de los océanos más prometedores del sistema solar pueda sostener vida

Un comentario hecho en un podcast puso en el centro de la conversación la paternidad y la innovación.

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

El cielo nocturno de comienzos de 2026 tendrá uno de sus momentos más llamativos gracias a un evento poco común.

NASA confirma la llegada del “rey del cielo” en enero: el ‘máximo evento del año’ que podrá verse en esta fecha

envejecimiento

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Es posible dejar de recibir llamadas de desconocidos.

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

La salida del antivirus Kaspersky de Google Play Store refleja las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la empresa rusa, que ha sido acusada de representar un riesgo para la seguridad nacional.

Probar antes de comprar: la novedad que llegará a Google Play Store

Noticias Destacadas