CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

Los nuevos videos verticales se incluirán en un feed personalizado para cada usuario.

8 de enero de 2026, 2:27 p. m.
Disney+ añadirá vídeos verticales al estilo de TikTok para aumentar la interacción diaria.
Disney anunció que a finales de 2026 añadirá a su plataforma de streaming un feed de videos verticales, similares a Tiktok, para aumentar la interacción diaria del usuario.

La compañía anunció en el CES 2026 de las Vegas (Estados Unidos) esta actualización, recogida en una entrevista de Deadline a la vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto para Disney Entertainment y ESPN, Erin Teague.

Los nuevos videos verticales se incluirán en un feed personalizado para cada usuario, incluyendo varias categorías, como noticias o entretenimiento.

“Obviamente, estamos pensando en integrar el video vertical de forma que sea natural para los hábitos de los usuarios”, afirmó Teague. “Así que no será una experiencia inconexa y aleatoria”.

La ejecutiva de Disney también ha matizado que esta actualización no es un adelanto de programas con un formato más largo, sino una mejora del servicio.

Con este nuevo formato, Disney trata también de acercarse a un mercado que domina Tiktok, aunque también destacan Meta con los Reels de Instagram y Google con los Shorts de Youtube.

Según Teague, el objetivo de las grandes corporativas es “encontrarse con el público” gracias a este tipo de vídeos verticales y breves.

“No necesariamente piensan en sentarse a ver un contenido largo de dos horas y media en sus teléfonos”, explicó.

No es la primera vez que Disney trata de incorporar este formato, ya que el año pasado añadió una nueva pestaña a la aplicación de ESPN, propiedad de la compañía, llamada Verts.

Más novedades en la plataforma

Además de la implementación de este feed de videos verticales, Disney ha anunciado una nueva métricas de “impacto de marca” y una nueva herramienta de generación de video con la que los anunciantes puedan crear anuncios de alta calidad enfocados a la televisión utilizando activos y directrices existentes.

La métrica de impacto de marca de Disney Advertising, según los ejecutivos, estará diseñada específicamente para mostrar el efecto halo cuando los canales de marca y rendimiento trabajan juntos para impulsar los resultados. Combinará conocimientos de medición de terceros con los datos propios de Disney.

“Cuando las marcas pueden relacionar la visibilidad de los anuncios con resultados directos, los profesionales del marketing obtienen una visión más clara no solo de qué ha impulsado los resultados, sino también de cómo lo ha hecho”, explicó la vicepresidenta senior de Ciencia de Datos y Medición Dana McGraw, en unas declaraciones a Deadline.

Con información de Europa Press.

