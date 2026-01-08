ChatGPT Salud: cómo funciona la nueva propuesta de OpenAI que busca brindar información médica personalizada

OpenAI ha presentado ChatGPT Salud, una nueva experiencia de salud y bienestar diseñada para integrar de forma segura la información médica de los usuarios con la inteligencia del chatbot. El objetivo es ofrecer respuestas relevantes y personalizadas a consultas relacionadas con la salud, además de analizar resultados médicos y brindar consejos de bienestar.

La compañía dirigida por Sam Altman ha destacado que la salud es uno de los temas más consultados en su asistente de inteligencia artificial (IA). Cada semana, más de 230 millones de personas en todo el mundo realizan preguntas sobre bienestar y cuidado personal con el fin de comprender mejor su estado de salud.

En este contexto, OpenAI lanzó ChatGPT Salud como una herramienta capaz de responder preguntas médicas específicas, analizar información personal y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada usuario. Según explicó la tecnológica en una publicación en su blog, esta experiencia combina los controles de privacidad, seguridad y gestión de datos propios de ChatGPT con protecciones adicionales diseñadas específicamente para el ámbito sanitario, como el cifrado y el aislamiento de las conversaciones privadas.

La salud es uno de los temas más consultados en el chatbot. Foto: 123RF

Gracias a ello, los usuarios pueden compartir su historial clínico con el chatbot e incluso conectarlo con aplicaciones de bienestar en su smartphone, como Apple Health, Function o MyFitnessPal. De esta manera, ChatGPT recibe información de salud recopilada por estas plataformas y utiliza esos datos para generar respuestas basadas en el contexto personal del usuario, lo que se traduce en orientaciones más precisas y útiles.

Entre sus funciones, ChatGPT Salud puede ayudar a interpretar resultados recientes de pruebas médicas, prepararse para una cita con el médico, seguir una dieta recomendada junto con una rutina de ejercicio o comprender las ventajas y desventajas de distintas opciones de seguro médico, todo a través de una conversación con el asistente.

OpenAI también subrayó que esta herramienta ha sido desarrollada durante más de dos años en colaboración con profesionales de la salud de distintos países y que está pensada para ayudar a los usuarios a implicarse de forma más activa en el cuidado de su bienestar.

No obstante, la compañía aclaró que ChatGPT Salud no busca sustituir a los profesionales sanitarios. “ChatGPT Salud se diseñó para apoyar, no para reemplazar, la atención médica. No se utiliza para el diagnóstico ni para el tratamiento”, precisó OpenAI. En su lugar, está concebido para resolver dudas cotidianas e identificar patrones de salud a lo largo del tiempo.

ChatGPT Salud está diseñada para responder preguntas médicas específicas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ahora, ChatGPT Salud se encuentra en fase de prueba con un grupo reducido de usuarios, con el fin de optimizar la experiencia antes de su lanzamiento oficial. OpenAI espera que este servicio esté disponible para todos los usuarios, tanto en la web como en iOS, en las próximas semanas.

*Con información de Europa Press.