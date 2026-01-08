Tecnología

ChatGPT Salud: cómo funciona la nueva propuesta de OpenAI que busca brindar información médica personalizada

La herramienta fue creada durante más de dos años en colaboración con profesionales médicos de diferentes países.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 1:10 p. m.
OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar
OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar Foto: Getty Images

OpenAI ha presentado ChatGPT Salud, una nueva experiencia de salud y bienestar diseñada para integrar de forma segura la información médica de los usuarios con la inteligencia del chatbot. El objetivo es ofrecer respuestas relevantes y personalizadas a consultas relacionadas con la salud, además de analizar resultados médicos y brindar consejos de bienestar.

La compañía dirigida por Sam Altman ha destacado que la salud es uno de los temas más consultados en su asistente de inteligencia artificial (IA). Cada semana, más de 230 millones de personas en todo el mundo realizan preguntas sobre bienestar y cuidado personal con el fin de comprender mejor su estado de salud.

En este contexto, OpenAI lanzó ChatGPT Salud como una herramienta capaz de responder preguntas médicas específicas, analizar información personal y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada usuario. Según explicó la tecnológica en una publicación en su blog, esta experiencia combina los controles de privacidad, seguridad y gestión de datos propios de ChatGPT con protecciones adicionales diseñadas específicamente para el ámbito sanitario, como el cifrado y el aislamiento de las conversaciones privadas.

En 2025, más de 190 millones de personas usan ChatGPT. Los jóvenes la usan para desahogarse, buscando una escucha inmediata y sin juicios.
La salud es uno de los temas más consultados en el chatbot. Foto: 123RF

Gracias a ello, los usuarios pueden compartir su historial clínico con el chatbot e incluso conectarlo con aplicaciones de bienestar en su smartphone, como Apple Health, Function o MyFitnessPal. De esta manera, ChatGPT recibe información de salud recopilada por estas plataformas y utiliza esos datos para generar respuestas basadas en el contexto personal del usuario, lo que se traduce en orientaciones más precisas y útiles.

Tecnología

CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

Tecnología

Pilas si su celular se queda sin señal: delincuentes usan este sofisticado método para vaciar cuentas bancarias

Tecnología

Las predicciones tecnológicas de Bill Gates que parecían erróneas y hoy la IA está haciendo realidad

Tecnología

Mucho cuidado al usar esta función poco conocida de su router wifi porque delincuentes podrían robar sus datos más importantes

Tecnología

En las redes sociales parece posible, pero en la vida real la antropología lo pone en duda: esto dice la teoría de Dunbar

Tecnología

Nuevo cachorro labrador robot sorprendió al mundo durante el CES 2026: video enseña cómo reacciona al tacto humano

Tecnología

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Entre sus funciones, ChatGPT Salud puede ayudar a interpretar resultados recientes de pruebas médicas, prepararse para una cita con el médico, seguir una dieta recomendada junto con una rutina de ejercicio o comprender las ventajas y desventajas de distintas opciones de seguro médico, todo a través de una conversación con el asistente.

OpenAI también subrayó que esta herramienta ha sido desarrollada durante más de dos años en colaboración con profesionales de la salud de distintos países y que está pensada para ayudar a los usuarios a implicarse de forma más activa en el cuidado de su bienestar.

No obstante, la compañía aclaró que ChatGPT Salud no busca sustituir a los profesionales sanitarios. “ChatGPT Salud se diseñó para apoyar, no para reemplazar, la atención médica. No se utiliza para el diagnóstico ni para el tratamiento”, precisó OpenAI. En su lugar, está concebido para resolver dudas cotidianas e identificar patrones de salud a lo largo del tiempo.

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.
ChatGPT Salud está diseñada para responder preguntas médicas específicas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ahora, ChatGPT Salud se encuentra en fase de prueba con un grupo reducido de usuarios, con el fin de optimizar la experiencia antes de su lanzamiento oficial. OpenAI espera que este servicio esté disponible para todos los usuarios, tanto en la web como en iOS, en las próximas semanas.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Existen otras formas de reiniciar el celular, especialmente dispositivos Android.

CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

Viajar con tranquilidad también implica cuidar lo que se publica, cómo se publica y quién puede verlo.

Pilas si su celular se queda sin señal: delincuentes usan este sofisticado método para vaciar cuentas bancarias

Este es el peligroso aviso de Bill Gates sobre la inteligencia artificial.

Las predicciones tecnológicas de Bill Gates que parecían erróneas y hoy la IA está haciendo realidad

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

ChatGPT Salud: cómo funciona la nueva propuesta de OpenAI que busca brindar información médica personalizada

El router wifi esconde un puerto USB que muchas personas desconocen.

Mucho cuidado al usar esta función poco conocida de su router wifi porque delincuentes podrían robar sus datos más importantes

Las redes amplían el contacto, pero no siempre fortalecen las relaciones reales.

En las redes sociales parece posible, pero en la vida real la antropología lo pone en duda: esto dice la teoría de Dunbar

CES 2026 presentó un dispositivo que combina inteligencia artificial y afecto.

Nuevo cachorro labrador robot sorprendió al mundo durante el CES 2026: video enseña cómo reacciona al tacto humano

Nadella enfatiza que la tecnología debe potenciar a las personas, no reemplazarlas.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas