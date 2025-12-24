Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje han experimentado una expansión sin precedentes, impulsada por su capacidad para realizar tareas complejas.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 8:07 p. m.
Cuánta energía consume ChatGPT y por qué preocupa a los expertos.
Cuánta energía consume ChatGPT y por qué preocupa a los expertos. Foto: Getty Images

El auge de los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje ha impulsado su consumo energético hasta niveles comparables con el de ciudades y países enteros. De hecho, el consumo energético anual de ChatGPT equivale al que utiliza una ciudad como Madrid durante más de siete meses.

Los chatbots impulsados por grandes modelos de lenguaje (LLM) han transformado el panorama de la inteligencia artificial al hacerla accesible para cualquier persona con un smartphone o conexión a Internet. Estas herramientas se utilizan tanto para resolver dudas cotidianas como para realizar tareas más complejas, que van desde la redacción de textos y la generación de imágenes hasta la resolución de problemas matemáticos avanzados.

Lo que comenzó como un asistente básico para consultas puntuales ha evolucionado hacia sistemas sofisticados capaces de razonar, programar e incluso tomar decisiones. En este contexto, OpenAI, a través de su asistente ChatGPT, se ha consolidado como uno de los actores líderes del sector.

Según datos compartidos por la compañía en septiembre, la plataforma superaba los 700 millones de usuarios activos semanales, cifra que actualmente se acerca a los 900 millones, de acuerdo con The Information.

El asistente de OpenAI se prepara para dar un salto histórico y cambiar la forma en que se usa la inteligencia artificial.
OpenAI se posiciona como uno de los líderes de la industria gracias a ChatGPT. Foto: NurPhoto via Getty Images

Consumo energético elevado

Esta masiva adopción ha convertido a ChatGPT en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel global. Millones de solicitudes diarias requieren una infraestructura computacional de gran escala, lo que se traduce en un consumo energético considerable, comparable al de grandes núcleos urbanos, según el portal de análisis y trading BestBrokers.

El impacto energético está estrechamente ligado a la evolución de los modelos: a medida que se vuelven más potentes y precisos, su demanda eléctrica crece al mismo ritmo. Esto genera una presión creciente sobre las redes eléctricas y despierta preocupación por el impacto ambiental de la expansión de esta tecnología.

Ya puede conectar ChatGPT con Apple Music en el celular: para qué sirve y cómo hacerlo sin inconvenientes

Aunque calcular con exactitud la energía necesaria para cada proceso de inferencia resulta complejo —ya que depende de factores como la longitud de la consulta, la eficiencia del sistema o el volumen de usuarios—, una investigación del laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Rhode Island estima que ChatGPT-5 consume entre 2 y 45 vatios por mensaje de longitud media.

En promedio, esto equivale a unos 18,9 vatios-hora por consulta, una cifra que supera en más de 50 veces el consumo energético de una búsqueda tradicional en Google, según datos citados por la compañía a partir de un estudio del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de Estados Unidos.

Un consumo comparable al de grandes ciudades

El impacto energético va aún más allá cuando se analiza en términos anuales. BestBrokers calcula que el consumo eléctrico de ChatGPT asciende a unos 17,3 teravatios-hora al año.

En el caso de España, donde el consumo medio por hogar ronda los 29 kWh diarios, esa cantidad de energía podría abastecer a la población durante 23 días y 6 horas. Si se compara con el consumo de Madrid, la electricidad utilizada por ChatGPT sería suficiente para mantener la ciudad en funcionamiento durante aproximadamente 7 meses y 19 días.

x
El funcionamiento diario de ChatGPT requiere una infraestructura tecnológica de gran tamaño. Foto: Getty Images

El analista de datos de BestBrokers, Alan Goldberg, advierte que “las operaciones diarias consumen electricidad a una escala que rivaliza con la de naciones enteras, mientras que las demandas computacionales de entrenamiento e inferencia alcanzan decenas de gigavatios-hora”.

Según Goldberg, las mejoras en eficiencia se ven superadas por el crecimiento constante del uso global y por la “expansión implacable de los parámetros de los modelos”. Ante este escenario, subraya la necesidad de avanzar hacia una “transparencia rigurosa” y el establecimiento de “estándares de optimización exigibles”.

OpenAI prueba un nuevo sistema para identificar a los menores: así funcionará el “modo adulto” de ChatGPT

De lo contrario, concluye, la acelerada expansión de la inteligencia artificial corre el riesgo de imponer una presión significativa sobre la infraestructura energética y el medio ambiente, planteando interrogantes urgentes sobre la sostenibilidad de esta trayectoria tecnológica.

*Con información de Europa Press

