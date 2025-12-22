Tecnología

ChatGPT se renueva con mejoras clave y nuevas opciones para personalizar el 'chatbot'

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2 y con él nuevas mejoras.

Redacción Tecnología
22 de diciembre de 2025, 1:29 p. m.
ChatGPT introduce nuevas opciones.
ChatGPT introduce nuevas opciones. Foto: NurPhoto via Getty Images

OpenAI actualizó su asistente de inteligencia artificial (IA), ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de emojis.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental de las personas que usan este reconocido chatbot.

En 2025, más de 190 millones de personas usan ChatGPT. Los jóvenes la usan para desahogarse, buscando una escucha inmediata y sin juicios.
En 2025, más de 190 millones de personas usan ChatGPT. Los jóvenes la usan para desahogarse, buscando una escucha inmediata y sin juicios. Foto: 123RF

Junto a estas novedades, la compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades y solicitudes de cada usuario.

Así, a las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de cálido o entusiasta, a las que se les puede ajustar el grado de uso.

El histórico Asistente de Google tiene los días contados: Gemini lo reemplazará definitivamente en 2026 por este motivo

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el chatbot adopte “más” o “menos” estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como detalló OpenAI en una publicación en la red social X.

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del chatbot, donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de emojis o de encabezados y listas.

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.
El chatbot busca ofrecer resultados más óptimos en base a sus gustos. Foto: VCG via Getty Images

Con todo ello, son ajustes con los que la compañía pretende ofrecer más opciones para asegurar que el comportamiento del chatbot se ajusta a los usuarios, con la idea de ofrecer resultados más óptimos en base a sus gustos.

*Con información de Europa Press.



