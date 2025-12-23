Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

La compañía liderada por Sam Altman se ha unido a la corriente de diversas plataformas y servicios ‘online’ que ofrecen una recapitulación de las actividades.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 1:30 p. m.
OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.
OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones. Foto: Getty Images

OpenAI lanzó una nueva función de resumen anual para su chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, en el que muestra todas las conversaciones que se han mantenido durante este año 2025, así como los mensajes enviados, las imágenes generadas o el día en el que más interacciones se llevaron a cabo, entre otros datos.

La compañía liderada por Sam Altman se ha unido a la corriente de diversas plataformas y servicios online que ofrecen una recapitulación de las actividades que ha llevado a cabo durante el año, cuánto se ha usado el servicio y otros datos curiosos, al estilo de Spotify con su Wrapped, Xbox con Year in Review o Google Fotos con un resumen de recuerdos destacados.

Resúmen del año con ChatGPT.
Resúmen del año con ChatGPT. Foto: Europa Press

En este sentido, OpenAI lanzó ‘Tu Año con ChatGPT’ que ofrece un resumen de todas las interacciones que los usuarios hayan llevado a cabo con el chatbot durante este año 2025, tal y como ha dado a conocer a través de una publicación en la red social X.

Por el momento, esta función se ha lanzado para los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, donde estará disponible para aquellos que tengan activada la memoria de guardado y el historial de chat de referencia.

Tecnología

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Tecnología

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Tecnología

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Tecnología

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Tecnología

Dos cosas que esperan que escriban en WhatsApp para desocupar su cuenta bancaria al finalizar diciembre

Tecnología

La nueva presa del puma en la Patagonia enciende alertas científicas sobre cambios en la “poblaciones de los animales”

Tecnología

Elon Musk hace predicción que alterará para siempre el valor del dinero a nivel mundial

Tecnología

ChatGPT se renueva con mejoras clave y nuevas opciones para personalizar el ‘chatbot’

Tecnología

Altman señaló la razón por la que la nueva función de “directorio de aplicaciones” es tan importante para OpenAI

Tecnología

OpenAI prueba un nuevo sistema para identificar a los menores: así funcionará el “modo adulto” de ChatGPT

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Así, el resumen mostrará datos de interés como el número total de conversaciones y mensajes, la cantidad de imágenes generadas, el porcentaje de usuarios con más conversaciones entre los que se encuentra y el día que más se conversó con el chatbot, entre otros datos. Todo ello, recogido en gráficos amenos y fáciles de entender.

Además, también se generará un poema y una imagen que resuman el año del usuario en cuestión y se compartirán otros datos como el estilo de conversación que mantiene el usuario o los temas que más se hayan hablado.

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.
OpenAI lanza un resumen anual de ChatGPT que recoge todas las interacciones con el 'chatbot' Foto: NurPhoto via Getty Images

Con todo ello, para acceder a esta opción de ‘Tu Año con ChatGPT’ bastará con solicitarlo al chatbot o pulsar sobre la opción de resumen que aparece en la barra de búsqueda. Asimismo, está disponible tanto para las versiones gratuitas como para aquellos suscritos a los planes Plus y Pro.

*Con información de Europa Press.

Mas de Tecnología

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación.

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable.

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Una respuesta breve o un dato compartido sin sospecha puede terminar en el robo de dinero en cuestión de minutos.

Dos cosas que esperan que escriban en WhatsApp para desocupar su cuenta bancaria al finalizar diciembre

La convivencia entre felinos y aves marinas plantea nuevas preguntas sobre el equilibrio natural.

La nueva presa del puma en la Patagonia enciende alertas científicas sobre cambios en la “poblaciones de los animales”

Una visión a largo plazo plantea un mundo donde el empleo dejaría de ser central.

Elon Musk hace predicción que alterará para siempre el valor del dinero a nivel mundial

La industria del entretenimiento digital despidió a un nombre clave de su historia reciente.

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

El movimiento de fin de año ha facilitado la aparición de engaños silenciosos.

La nueva trampa en diciembre que usan para vaciar cuentas bancarias en el cajero automático: “La estafa del billete”

Noticias Destacadas