Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Ha unificado sus equipos de ingeniería, producto e investigación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 7:30 p. m.
OpenAI
OpenAI Foto: NurPhoto via Getty Images

OpenAI ha reorganizado sus equipos a nivel interno para mejorar los modelos de audio de cara al lanzamiento de un nuevo dispositivo personal sin pantalla, con el que pretende centrar la interacción con la IA mediante la voz.

La firma tecnológica ha dedicado los últimos dos meses a hacer cambios a nivel interno con el objetivo de impulsar sus modelos de audio, para lo que ha unificado equipos de ingeniería, producto e investigación.

Este movimiento pretende modernizar sus modelos de audio para habilitar una interacción natural entre la inteligencia artificial y las personas, con capacidad para gestionar las interrupciones y hablar mientras se habla, según informa The Information.

Se espera que OpenAI presente un nuevo modelo de audio a principios de 2026, pero los trabajos estarían dirigidos a una nueva familia dispositiva sin pantalla, que actuarían como compañeros de los usuarios.

Tecnología

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

Tecnología

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Tecnología

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Tecnología

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Tecnología

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Tecnología

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Tecnología

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Tecnología

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

OpenAI ya ha anunciado con anterioridad su intención de crear un dispositivo distinto del ‘smartphone’ que hará todo por el usuario mediante la interacción con la voz, y que desarrolla junto con Jonathan Ive, antiguo responsable de Diseño en Apple y cofundador de IO, empresa que adquirió el año pasado.

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó que esperan construir un dispositivo que además de hacer cosas por los usuarios, sea contextualmente consciente de cuándo debería molestarlos y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.
OpenAI ha reorganizado sus equipos a nivel interno para mejorar los modelos de audio de cara al lanzamiento de un nuevo dispositivo personal sin pantalla, con el que pretende centrar la interacción con la IA mediante la voz. Foto: VCG via Getty Images

ChatGPT introduce nuevos ajustes

OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de ‘emojis’.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

Junto a estas novedades, la compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Así, a las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de ‘cálido’ o ‘entusiasta’, a las que se les puede ajustar el grado de uso.

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el ‘chatbot’ adopte “más” o “menos” estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como ha detallado OpenAI en una publicación en la red social X.

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del ‘chatbot’, donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de ‘emojis’ o de encabezados y listas.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

En enero habrá una Luna llena llamada 'Luna de Lobo'.

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Modo avión - Imagen de referencia

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Getty Images

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Las cuentas de WhatsApp de los usuarios son blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Se vivirán acontecimientos de gran impacto para el panorama internacional.

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

Así se clasifican los cables Ethernet según su color.

¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

Noticias Destacadas