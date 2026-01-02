OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

OpenAI ha reorganizado sus equipos a nivel interno para mejorar los modelos de audio de cara al lanzamiento de un nuevo dispositivo personal sin pantalla, con el que pretende centrar la interacción con la IA mediante la voz.

La firma tecnológica ha dedicado los últimos dos meses a hacer cambios a nivel interno con el objetivo de impulsar sus modelos de audio, para lo que ha unificado equipos de ingeniería, producto e investigación.

Este movimiento pretende modernizar sus modelos de audio para habilitar una interacción natural entre la inteligencia artificial y las personas, con capacidad para gestionar las interrupciones y hablar mientras se habla, según informa The Information.

Se espera que OpenAI presente un nuevo modelo de audio a principios de 2026, pero los trabajos estarían dirigidos a una nueva familia dispositiva sin pantalla, que actuarían como compañeros de los usuarios.

OpenAI ya ha anunciado con anterioridad su intención de crear un dispositivo distinto del ‘smartphone’ que hará todo por el usuario mediante la interacción con la voz, y que desarrolla junto con Jonathan Ive, antiguo responsable de Diseño en Apple y cofundador de IO, empresa que adquirió el año pasado.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó que esperan construir un dispositivo que además de hacer cosas por los usuarios, sea contextualmente consciente de cuándo debería molestarlos y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.

ChatGPT introduce nuevos ajustes

OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de ‘emojis’.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

Junto a estas novedades, la compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Así, a las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de ‘cálido’ o ‘entusiasta’, a las que se les puede ajustar el grado de uso.

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el ‘chatbot’ adopte “más” o “menos” estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como ha detallado OpenAI en una publicación en la red social X.

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del ‘chatbot’, donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de ‘emojis’ o de encabezados y listas.

*Con información de Europa Press.