Compensar lidera misiones de innovación para resolver retos empresariales

Colombia se consolida como un referente regional en innovación abierta. Según el Ranking 100 Open Startups 2025, el año anterior se concretaron 1.237 colaboraciones interempresariales en el país, que corresponde a un aumento del 23 % respecto al 2024 y un récord de 167 millones de dólares en contratos entre grandes corporaciones y ‘startups’ o ‘scaleups’; lo que evidencia la creciente apuesta por cooperar e intercambiar capacidades para convertir ideas en soluciones innovadoras.

De acuerdo con el mismo ranking, Compensar figura entre las siete empresas que más interacciones promueve con el ecosistema innovador colombiano, generando sinergias y redes articuladas que le ha permitido, por un lado, lograr eficiencias en la operación de sus servicios y, por otro lado, implementar nuevos desarrollos para promover el bienestar de sus afiliados.

Luisa Salazar, gerente de innovación de Compensar

“Hace 47 años nacimos con una propuesta diferencial luego de escuchar las necesidades de los usuarios; hoy en día, seguimos leyendo constantemente el entorno para replantear nuestros modelos de negocio, no solo por mantenernos vigentes en el mercado, sino porque evolucionamos para continuar contribuyendo a la transformación social”, aseguró Luisa Salazar, gerente de innovación de Compensar, quien además aclaró que la innovación abierta ha sido un eje transversal a la estrategia corporativa de la entidad, “porque al integrarnos con otros actores, sumamos esfuerzos y talentos que maximizan el impacto de lo que hacemos y mejoran los procesos operativos de nuestros aliados, es decir, es una ganancia en doble vía”, explicó.

Luisa Salazar, gerente de innovación de Compensar. Foto: Compensar - API

Innovación empresarial en doble vía

Una de las actividades que viene liderando la entidad, en línea con ese principio de colaboración y cocreación, son las misiones de innovación empresarial, que buscan consolidar redes de aprendizaje mutuo donde las capacidades compartidas se traduzcan en beneficios de alto impacto para cada una de las partes.

Un ejemplo de ello fue el encuentro con Ronda, una empresa que desde hace 45 años se dedica al diseño, fabricación y comercialización de juegos de mesa, rompecabezas y productos didácticos; la cual, tras analizar algunos servicios de la entidad, planteó alternativas para hacerlos más entretenidos y divertidos para los usuarios; a su vez, Compensar aportó la explicación de su estrategia de innovación y la manera en que ha impulsado eficiencias al interior, mediante desarrollos simples, ágiles y sostenibles; una referencia que ayudó a su aliado en el fortalecimiento de su modelo innovador.

Otra colaboración empresarial fue con Vanti, dedicada a la distribución y comercialización de gas natural y soluciones energéticas, que venía trabajando en mejorar la experiencia de cliente, para reducir puntos de fricción. “En este caso, revisando el journey de usuario, les ayudamos a identificar situaciones cotidianas que generan molestia y, a partir de este análisis, se diseñaron alternativas para no seguir afectando esa interacción”, explicó Salazar, añadiendo que en ejercicios de este tipo también se han sumado organizaciones como Gases de Occidente, Connect, entre otros.

Programa de Compensar amplia su red con tres nuevas universidades

En noviembre de 2025, se llevó a cabo una misión que benefició principalmente a aliados de la entidad: la Misión Comercial a Chile. Por medio de esta experiencia, Compensar conectó a diez startups colombianas con una de las economías más sólidas de la región, facilitándoles abrirse a un mercado interesado en las soluciones innovadoras que han implementado, sobre todo en seguridad y tecnología, lo cual redundó en expectativas comerciales por USD 1.3 millones.

Healthtech Latam Forum, evento que el pasado 19 y 20 de marzo reunió en Compensar a diferentes actores para promover la colaboración y sensibilizar sobre el papel de la tecnología en la mejora de los servicios de salud en Colombia, es una muestra más de que la Caja se ha convertido en un puente que articula y facilita conversaciones que fomentan el intercambio de aprendizajes para innovar con sentido.

No en vano, como resultado de esa permanente integración de conocimiento, en su mayoría con empresas emergentes- Healthtech y Fintech, Compensar ha puesto en marcha iniciativas novedosas que redundan en el bienestar de las personas. Se destacan, por ejemplo, ‘Tu Equilibrio’, un ecosistema diseñado para favorecer la salud mental; ‘Regreso Seguro a Casa’, en la que se articulan la tecnología y el cuidado al servicio de las madres y los recién nacidos; ‘Scoring Social’, con el que se resuelven brechas de acceso al financiamiento; ‘Centinel’, herramienta que contribuye a evitar el fraude en el sistema de protección social, entre otras.

Campamento de innovación

En el marco del mes de la innovación, el próximo 20 y 21 de abril, Compensar llevará a cabo un campamento de innovación en alianza con la Universidad de La Sabana, al que asistirán comunidades experimentales conformadas por diversos actores del ecosistema innovador de la organización, y aliados externos, quienes trabajarán colectivamente para pasar de la teoría a la acción, integrando distintas formas de hacer las cosas con el fin de encontrar soluciones a desafíos reales.

En ese sentido, durante ambas jornadas, los participantes conocerán de cerca algunos procesos de la institución; un insumo que será la base para que, en un tiempo determinado, desarrollen propuestas ágiles, creativas y disruptivas que no solo pongan a prueba sus ideas, sino que se conviertan en alternativas con potencial de transformar realidades y generar un impacto tangible.

“Esta es una misión que nos han funcionado muy bien como semillero porque, por un lado, nos ayuda a mantener nuestra cultura de innovación y, por otro lado, acompañar a otros a que la creen. También es una actividad que representa para nosotros el poder mantenernos activos en ecosistemas abiertos y colaborativos que aporten en nuestro propósito de llevar bienestar integral a los colombianos”, concluyó Luisa Salazar, gerente de innovación de Compensar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar.