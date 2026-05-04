Movimiento ‘Yo te creo, colega’ presentó informe sobre más de 260 denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación

El movimiento ‘Yo te creo, colega’, que busca revelar casos de presunto acoso sexual en medios de comunicación, publicó un primer informe que detalla más de 260 denuncias que recibieron a través de correo electrónico.

De acuerdo con el grupo, liderado por las periodistas Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez, se trata de testimonios enviados por periodistas, practicantes y demás trabajadores de diversos medios, en su mayoría bajo reserva de identidad.

En los hallazgos, aseguran que el 80 % de las denuncias provienen de medios televisivos, el 15 % de medios impresos y el 5 % de emisoras radiales y plataformas digitales.

“Más allá de las cifras, lo que impacta es la repetición de una misma sensación: miedo, silencio y normalización. Muchos de los correos comienzan con una misma advertencia: ‘No quiero que publiquen mi nombre’, ‘esto puede afectarme laboralmente’, ‘tengo miedo de que me cierren las puertas’. Desde ahí se construye un relato donde la voz llega temblorosa, pero firme en: ‘esto pasó y no debería volver a pasar’“, informó el movimiento.

En el documento presentaron varios de los casos más visibles, como los de las periodistas Juanita Gómez, Catalina Botero y Lina Tobón.

Y concluyen que el silencio ante estos casos no es “casual”, sino “estructural”.

Juanita Gómez, directora de video de SEMANA, recibe Orden al Mérito de la Asamblea de Caldas

“Las víctimas describen entornos donde no existen canales claros de denuncia o, si existen, no funcionan o les invitan a callar. Recursos humanos que minimizan, jefes que enfrentan a víctima y agresor en la misma sala, advertencias sobre ‘cerrarse puertas’. También aparece el miedo a represalias: pérdida del empleo, bloqueo profesional, daño reputacional. Pero hay algo más profundo: la normalización”, indicó el documento.

Finalmente, piden a los medios de comunicación, al Gobierno y a la opinión pública que actúen frente a las denuncias y que se rompa el silencio que se ha creado sobre estas situaciones.