Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

El precandidato presidencial insistió en que las becas-crédito “se otorgaron por mérito y hoja de vida académica”.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
Francisco Barbosa se pronunció por las críticas desde algunos sectores del petrismo contra Colfuturo.
Francisco Barbosa se pronunció por las críticas desde algunos sectores del petrismo contra Colfuturo. Foto: Semana/Presidencia

El exfiscal Francisco Barbosa volvió a referirse a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, de dejar de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, y cuestionó a los ataques desde diferentes sectores del petrismo.

“No me ha sorprendido el ataque contra Colfuturo por parte de varios resentidos e impreparados que sienten que todos debemos ser tan precarios académicamente como ellos”, manifestó el precandidato presidencial en X.

Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

Barbosa resaltó que esas becas-crédito sirvieron de alternativa para miles de colombianos que querían obtener una maestría o un doctorado en el exterior con esfuerzo y buenas notas, sin buscar un subsidio.

Por eso reiteró que esos créditos “se otorgaron por mérito y hoja de vida académica”, haciendo frente a las críticas que lanzó el propio presidente Petro al asegurar que se utilizó para las élites del país.

El jefe de Estado señaló que la entidad estaba administrada por “banqueros y organizaciones privadas” y que “cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?”.

Esta teoría fue asumida por varios sectores del petrismo, quienes también arremetieron contra Colfuturo, por lo que Barbosa le salió al paso a quienes siguieron la línea del presidente Gustavo Petro frente a las críticas.

De cuando acá creen que el país es de ellos. Colombia no tiene dueño, ni millones de colombianos, como las hordas petristas creen, somos sus arrendatarios”, indicó el exfiscal general.

Y agregó: “Ahora bien, entiendo la crítica de estos zánganos que están representados por Petro carente de diploma de maestría y del precario ministro de Educación que le quedó grande aprobar una tesis de maestría en la Universidad Nacional”.

También criticó los cambios que ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro a los manuales de contratación en “muchas” entidades públicas, con el fin, según Barbosa, de “darles cargos a personas que no lo merecen porque no tienen los estudios y la experiencia requerida”.

Y colocó como ejemplo a “un viceministro imputado por falsificar un diploma o un embajador sin requisitos, ni estudios”. Por eso, hizo un llamado al próximo presidente de Colomba, para que vuelva “la excelencia y el mérito una política pública”. Y sentenció: “No más iletrados en cargos oficiales”.

