EDUCACIÓN

Universidad Espíritu Santo lanza becas completas para cursos virtuales dirigidos a público general; conozca los programas

Las becas cubren cursos autoinstruccionales en áreas como liderazgo, marketing, inteligencia artificial e innovación, con certificados digitales al finalizar.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:05 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: Getty Images

La Universidad Espíritu Santo (UEES) abrió una convocatoria de becas del 100 % para cursos virtuales, dirigida a personas nacionales y extranjeras interesadas en actualizar sus conocimientos y fortalecer su perfil profesional. Los interesados pueden registrarse y postular directamente en https://www.jotform.com/build/260356034690657.

Una vez completado el registro, los participantes recibirán las credenciales de acceso a la plataforma en un plazo de 24 horas hábiles. Los cursos estarán disponibles hasta el 27 de marzo de 2026.

x
La UEES abrió una convocatoria de becas del 100 % para cursos virtuales, dirigida a personas nacionales y extranjeras Foto: Composición SEMANA | Getty Images/iStockphoto

Los cursos son autoinstruccionales, lo que permite avanzar al propio ritmo sin interrumpir actividades laborales o personales. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado digital de participación otorgado por la UEES.

La oferta académica incluye más de 20 cursos en áreas consideradas estratégicas para la competitividad profesional, entre los que se encuentran:

Educación

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Educación

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

Educación

Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

Medellín

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Educación

SENA anunció más de 25.000 vacantes: buscan empleados con o sin experiencia y estos son los cargos

Educación

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Educación

Habla representante de Colegio Refous en SEMANA, tras entrada en reorganización empresarial: aclaró situación que se vive allí

Dinero

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Gente

Yeferson Cossio bota la casa por la ventana; anuncia que entregará 1.000 becas de inglés a jóvenes colombianos: así puede inscribirse

Tecnología

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

  • Liderazgo y poder en las organizaciones
  • Introducción a la inteligencia artificial
  • Branding
  • Big data e Internet de las cosas
  • Marketing y ventas
  • Transformación digital de la comunicación organizacional
  • Coaching y la transformación digital en la cultura organizacional
  • Inteligencia emocional
  • Innovación y emprendimiento
  • Marketing de influencia
  • Introducción al marketing digital
  • Historia de la robótica y la automatización
  • Comunicación y liderazgo a distancia
  • Tipos de publicidad
  • Plan de negocio
  • Inteligencia competitiva
  • Negociación y estrategia empresarial
  • Fundamentos de la investigación científica
  • Fundamentos del emprendimiento y la gestión empresarial
  • Comunicación visual y publicidad
  • Fundamentos de la imagen y la comunicación visual

Yeisbys Arango, directora de Operaciones de UEES Online, indicó que “cada vez más mujeres buscan alternativas de formación que se adapten a sus tiempos y responsabilidades. Los modelos virtuales y autoinstruccionales permiten estudiar a su propio ritmo, integrar el aprendizaje a la vida personal y profesional, y seguir creciendo sin tener que renunciar a ninguno de esos espacios”.

Nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Según Market Data Forecast, el mercado de e-learning en América Latina proyecta un crecimiento anual compuesto de 16,78 % entre 2025 y 2033, reflejando la creciente relevancia de la educación flexible. Con esta convocatoria, la UEES refuerza su apuesta por el aprendizaje permanente como herramienta clave para el desarrollo profesional en un contexto de transformación del mercado laboral.

VER MÁS

becasCursos

Más de Educación

Jovenes revisan su celular en una aula de clase. Imagen de referencia

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Esto es lo que dijo la Asociación.

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

Convocatoria del Sena para programas virtuales técnicos y tecnológicos.

Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Sena Jornada Nacional de Empleo y Emprendimiento para las Mujeres Desempleo Mujer Incertidumbre Bogota Marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

SENA anunció más de 25.000 vacantes: buscan empleados con o sin experiencia y estos son los cargos

La oferta fue lanzada por la Alcaldía de Usaquén con el apoyo del Icetex.

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous.

Habla representante de Colegio Refous en SEMANA, tras entrada en reorganización empresarial: aclaró situación que se vive allí

Pancarta con la que padres y acudientes denunciaron que el Colegio Refous entró en proceso de insolvencia

Incertidumbre entre padres por crisis financiera del Colegio Refous: 1.500 estudiantes en riesgo; “Un cartel advertía que entraba en insolvencia”

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, no tiene restricciones de tiempo ni espacio para sus estudiantes gracias a su metología virtual.

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

Noticias Destacadas