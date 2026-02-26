Universidad Espíritu Santo lanza becas completas para cursos virtuales dirigidos a público general; conozca los programas

La Universidad Espíritu Santo (UEES) abrió una convocatoria de becas del 100 % para cursos virtuales, dirigida a personas nacionales y extranjeras interesadas en actualizar sus conocimientos y fortalecer su perfil profesional. Los interesados pueden registrarse y postular directamente en https://www.jotform.com/build/260356034690657.

Una vez completado el registro, los participantes recibirán las credenciales de acceso a la plataforma en un plazo de 24 horas hábiles. Los cursos estarán disponibles hasta el 27 de marzo de 2026.

La UEES abrió una convocatoria de becas del 100 % para cursos virtuales, dirigida a personas nacionales y extranjeras Foto: Composición SEMANA | Getty Images/iStockphoto

Los cursos son autoinstruccionales, lo que permite avanzar al propio ritmo sin interrumpir actividades laborales o personales. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado digital de participación otorgado por la UEES.

La oferta académica incluye más de 20 cursos en áreas consideradas estratégicas para la competitividad profesional, entre los que se encuentran:

Liderazgo y poder en las organizaciones

Introducción a la inteligencia artificial

Branding

Big data e Internet de las cosas

Marketing y ventas

Transformación digital de la comunicación organizacional

Coaching y la transformación digital en la cultura organizacional

Inteligencia emocional

Innovación y emprendimiento

Marketing de influencia

Introducción al marketing digital

Historia de la robótica y la automatización

Comunicación y liderazgo a distancia

Tipos de publicidad

Plan de negocio

Inteligencia competitiva

Negociación y estrategia empresarial

Fundamentos de la investigación científica

Fundamentos del emprendimiento y la gestión empresarial

Comunicación visual y publicidad

Fundamentos de la imagen y la comunicación visual

Yeisbys Arango, directora de Operaciones de UEES Online, indicó que “cada vez más mujeres buscan alternativas de formación que se adapten a sus tiempos y responsabilidades. Los modelos virtuales y autoinstruccionales permiten estudiar a su propio ritmo, integrar el aprendizaje a la vida personal y profesional, y seguir creciendo sin tener que renunciar a ninguno de esos espacios”.

Nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Según Market Data Forecast, el mercado de e-learning en América Latina proyecta un crecimiento anual compuesto de 16,78 % entre 2025 y 2033, reflejando la creciente relevancia de la educación flexible. Con esta convocatoria, la UEES refuerza su apuesta por el aprendizaje permanente como herramienta clave para el desarrollo profesional en un contexto de transformación del mercado laboral.