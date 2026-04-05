Italia es uno de los destinos europeos que tiene un mayor interés por los latinoamericanos. Esto dada la inigualable combinación de patrimonio histórico y artístico, dado que posee el mayor número de sitios Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Aunque muchos buscan llegar al país a través del turismo, otros sueñan con vivir allí. Esta tarea no es fácil pues muchos no logran encontrar una forma de vida para subsistir allí, con empleo formal o de otras alternativas.

Esto es lo que debe saber si está buscando un programa de voluntariado. Foto: Compensar

Es por ello que diversas organizaciones otorgan la posibilidad de participar en programas de voluntariado, a través de los que los viajeros pueden encontrar alojamiento y manutención sin pagar mucho dinero y por varias semanas.

Dichas iniciativas se dan en medio de proyectos sociales, ambientales y culturales, que a muchos les resultan atractivos.

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Son dos las entidades que permiten realizar este tipo de voluntariados. Una de las más populares es Worldpackers.

Estas son dos de las ofertas que debe conocer si desea hacer un voluntariado. Foto: Getty Images

Uno de los programas permite la enseñanza de inglés a la comunidad. La duración es de entre 2 a 12 semanas en Roma.

En World Packers hay una oferta disponible para parejas. Estas deberán gastar unas 15 horas por semana en actividades colaborativas como pintura, decoración, limpieza y jardinería. El programa permite tener 2 días libres por semana, una habitación privada, internet de alta velocidad, espacio de trabajo dedicado, además de la posibilidad de usar libremente el área de lavado, entre otros.

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Si quiere aplicar en esta oferta de voluntariado, puede encontrar más información en el siguiente link.

También existe otra alternativa, en la que ayuda a granjas sustentables a través de proyectos creativos en una zona rural. Deberá colaborar unas 5 horas por día en el cuidad de animales, la construcción y reparación de lugares, ayuda en granjas ecoamigables y jardinería.

Estas son dos ofertas a las que puede acceder. Foto: Getty Images/iStockphoto

Puede acceder a dos días libres por semana, habitación privada o compartida, desayuno, almuerzo y cena. Puede utilizar la cocina del lugar, la lavandería y puede acceder a clases de danza y terapias holísticas.

Si está interesado en esta oferta de voluntariado, puede encontrar más información en el siguiente link.