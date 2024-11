Catherine Juvinao se cansó del presidente de la Cámara porque no respeta a las mujeres: “Usted es solo un alfil del Gobierno, qué vergüenza”

“Tuve que salirme de la plenaria de la Cámara de Representantes porque realmente yo no aguanto más , yo no soporto una plenaria más la increíble patanería, arbitrariedad y autoritarismo del presidente de la Cámara, del representante Jaime Raúl Salamanca para con las mujeres congresistas”, aseguró Juvinao.

“Representante, yo no sé a usted quién le dijo que usted tiene la atribución de censurarnos cuando estamos en una intervención al micrófono. Ahora resulta que usted, cuando uno está interviniendo en el sentido de algo que a usted le parece bien, usted nos deja terminar, pero cuando estamos interviniendo sobre algo que a usted no le parece, que usted no comparte, ahora usted se le dio por apagarnos el micrófono. Eso es gravísimo, esto es violencia política contra la mujer. Eso es censura”, le dijo Juvinao a Salamanca.

“Tristemente, tengo que decir que yo no he visto que usted le apague el micrófono a los hombres en la plenaria de la Cámara. Lo hace sistemáticamente y lo viene haciendo contra las mujeres” , agregó Juvinao.

Las mujeres independientes en la @CamaraColombia no soportamos un día mas la patanería y violencia del representante @JaimeRaulSt , quien se atribuye la facultad de censurarnos y apagarnos el micrófono cuando no está de acuerdo con nuestras intervenciones. Se llama violencia… pic.twitter.com/4O01C2w9wL

“Es realmente triste ver que, al parecer, usted no estaba preparado para asumir esa dignidad. Ya se volvió paisaje en los medios las peleas que usted casa todos los días con todo mundo. Se toma personal cuestiones que son debates políticos legítimos, aprovecha la posición que tiene como presidente para darle la palabra al que se le da la gana y al que no, no; para mutearle el micrófono a las mujeres ejerciendo lo que se llama violencia política. Y, yo no sé si usted se enteró, pero el Congreso aprobó en la primera legislatura la ley que sanciona la violencia política contra las mujeres”, aseveró la congresista.