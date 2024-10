“Recomiendo esconderle el celular a Petro”: presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se defiende de las críticas

SEMANA: ¿Por qué es tan polémico?

JAIME SALAMANCA: Hemos puesto el acelerador para discutir y trabajar de manera más exigente frente a lo que venía ocurriendo antes. Al hacer ese paralelo entre lo que han sesionado los dos últimos presidentes de la Cámara y lo que llevamos trabajando, sin lugar a dudas, nuestras cifras son mayores. David Racero adelantó en el mismo tiempo (con corte a 24 de octubre) 20 sesiones; Andrés Calle, 23, y quien les habla, 31. Hemos aprobado 53 proyectos de ley (el 95 por ciento de iniciativa de los congresistas), dos debates de control político y una moción de censura. El trabajo ha sido exigente y eso, a algunos, no les está gustando.

SEMANA: ¿Por qué hay colegas que señalan que usted no tiene manejo del Congreso, que no lo respetan y que no brinda garantías?

J.S.: He escuchado lo contrario, he recibido reconocimiento de todas las bancadas. La oposición en privado me reconoce el carácter garantista y en público me critica. En el debate de la reforma laboral, cuatro de los cinco congresistas que más intervinieron en el proyecto eran de la oposición. Y a quien más les di el uso de la palabra fue a los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical.

SEMANA: ¿Le cobran la inexperiencia legislativa?

J.S.: Me cobran la cercanía con Gustavo Petro, más que otra cosa, porque el manejo del Congreso lo he tenido, fui presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, tengo más de 20 años de trabajo en escenarios de representación política. Lo que más me han cobrado es haber apoyado a Petro en la segunda vuelta. Aunque no soy petrista –soy verde de toda la vida–, le he apostado al proyecto de cambio y a algunos sectores les incomoda.

SEMANA: ¿Por qué dice que le cobran la cercanía con el presidente?

J.S.: En muchas discusiones el argumento es querer encasillar al presidente de la Cámara como un alfil del petrismo y no es así. Creo en la separación de poderes, he brindado las garantías a la oposición y tengo mis diferencias con el proyecto del presidente. Lo que pasa es que no le apuesto al fracaso.

Representante Jaime Raúl Salamanca presidente de la Cámara de Representantes | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Es alfil de Petro?

J.S.: No soy alfil de nadie. Si miramos el ajedrez, yo sería un peón del pueblo colombiano. No soy alfil de Petro, ni pretendo serlo.

SEMANA: ¿Cada cuánto habla con Petro?

J.S.: He hablado con él una sola vez personalmente desde que soy presidente de la Cámara. Fue una reunión en la que dialogamos sobre la agenda legislativa. No nos hemos vuelto a reunir.

SEMANA: Pero chatean.

J.S.: No, tampoco. No tengo contacto con él, mi contacto es con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

SEMANA: Si la oposición le reconoce internamente su trabajo, ¿quién lo critica?

J.S.: Son unos pocos congresistas. Como dice el dicho, “Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, pero los hechos son tozudos. Ahí está el resultado de una gestión.

SEMANA: Lo critican Katherine Miranda y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, su partido.

J.S.: Yo lo respeto. Así como me critican cosas, me las reconocen. Este miércoles estuve hablando con Catherine Juvinao sobre el famoso audio filtrado en el marco de la COP16 por el micrófono abierto. Me reconocía que yo había hecho una buena labor en la presidencia, que soy una buena persona, que me mueven intereses genuinos y lo sé valorar.

SEMANA: Usted dijo en la COP16 que había ido a Cali a descansar, incluso lo llamaron “vago”.

J.S.: Me tranquiliza saber que el resultado está ahí. Entiendo el cansancio de la política, es lógico que piensen que los políticos son vagos, pero es lógico salir a defender un trabajo que hemos hecho. ¿En qué contexto pronuncié la frase? Venía de dos sesiones muy duras y polémicas esta semana, en las que hubo la discusión con el congresista del Centro Democrático Óscar Villamizar. No me imaginé que para poder sacar adelante la declaración histórica de los parlamentarios en la COP tuviéramos que poner de acuerdo a muchos congresistas del mundo que estaban en Cali. Yo casi no me levanté al baño durante nueve horas para lograr ese objetivo. Bajo ese contexto lo dije y asumo la responsabilidad de mis actos, tengo la tranquilidad de que no ha habido un presidente más camellador que quien les habla.

SEMANA: El país lo vio enfrentado en el Congreso con el parlamentario Óscar Villamizar, él le reclamaba respeto y garantías. ¿Cayó mal?

J.S.: Salió mal porque nosotros debemos dar ejemplo. Desafortunadamente, el representante se salió de casillas, yo traté de calmarlo, de organizar el debate de la mejor manera y me vi obligado a aplicar el reglamento. Pero ya lo invité a un café, esperamos que me acepte y entendamos que desde la diferencia también se puede construir país.

Representante Jaime Raúl Salamanca presidente de la Cámara de Representantes | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Usted llamó a la Policía en medio del enfrentamiento, ¿pensó que el congresista Óscar Villamizar lo iba a golpear?

J.S.: Tuve miedo en un momento porque, la verdad, la reacción de él fue bastante fuerte. Quería evitar que se llegara hasta un extremo, porque no queda mal el congresista, sino la institución.

SEMANA: ¿Por qué llega en camiseta, jean y tenis a presidir la Cámara?

J.S.: Me han criticado porque sesiono en camiseta, porque me pongo jean y no saco y corbata, y porque no soy un político elegante o bien puesto. Para que yo le pueda contar estos resultados al país implica jornadas de lunes a viernes. En el Congreso se sorprenden porque nunca un presidente pasaba allí los cinco días laborables hasta las 11 de la noche. Para estar cómodo toca tener ropa de trabajo. Si uno se pone formal, tieso y majo, no rinde.

SEMANA: Aparece con un lápiz en sus fotografías, ¿quiere parecerse a Petro?

J.S.: El lápiz lo tengo mucho antes que Petro. A mí me sorprendió hace algunos meses que el presidente también lo utilizara. Uso el lápiz desde que hacía campaña con el profesor Antanas Mockus y él decía que con la educación todo se podía.

SEMANA: La congresista Carolina Arbeláez habla de violencia política de su parte y que usted tiene problemas con las mujeres.

J.S.: A ella y a todas las mujeres del Congreso las respeto. Una de las primeras instrucciones que le di al equipo de prensa del Noticiero de la Cámara fue crear una sección para destacar la labor de las mujeres en el Congreso. El cambio es con las mujeres. Para mí es igual de importante Carolina Arbeláez como la congresista de la Citrep o la curul afro o independiente de la zona más alejada del país.

Jaime Raúl Salamanca Nuevo Presidente de la Cámara | Foto: Guillermo Torres

SEMANA: El congresista John Jairo Berrío lo llamó falso, mentiroso y dijo que usted es títere del petrismo...

J.S.: Él, al parecer, no me quiere mucho, pero lo respeto. Sus ideas, aunque no las comparto, son valiosas para el país. Yo tengo que hacer cumplir el reglamento y a algunos congresistas no les gusta mucho.

SEMANA: ¿Por qué Berrío no lo quiere mucho?

J.S.: Se nota, sus palabras y sus acciones denotan que no soy de sus afectos.

SEMANA: Si le pido un listado de los congresistas que no lo quieren, ¿qué me dice?

J.S.: (Risas) Si sacamos un listado de cuántos congresistas me quieren, muchos estarían firmando.

SEMANA: Según sus cuentas, ¿cuáles reformas pasarán en la Cámara hasta diciembre de 2024?

J.S.: Hay mesas de trabajo entre los partidos y el Gobierno para presentar textos de reformas sociales de jurisdicción agraria, reforma a la salud y reforma rural. La próxima semana sigue el estudio de actos legislativos, entre ellos, el de cannabis de uso recreativo. La próxima semana empieza la discusión de la reforma política. La siguiente semana, dependiendo de cómo avance la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara, se estudiará la reforma a la salud, por tarde en dos semanas.

Jaime Raúl Salamanca Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia | Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Cree que la reforma a la salud será aprobada en la Cámara en lo que resta del año?

J.S.: Yo creo que sí, no el texto que quiere el Gobierno, pero creo que la reforma a la salud avanzará en la Cámara.

SEMANA: ¿El ministro Cristo contempla tramitar con mensaje de urgencia la reforma a la salud?

J.S.: Hasta el momento no me ha comentado nada.

SEMANA: ¿En la Cámara hay ambiente para la Ley de Financiamiento del Gobierno?

J.S.: Está en el Senado, si recuerdo bien. El ambiente en la Cámara es complicado. A ese proyecto le veo menos futuro, pero si queremos sacar adelante los proyectos de región en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que buscar medidas de financiamiento al presupuesto que no afecte a los más pobres.

SEMANA: Es contador y le gustan los números, ¿cómo evalúa al Gobierno Petro?

J.S.: Yo le pongo 3,5. La agenda social es sobresaliente, el tema ambiental con esta COP16 es un éxito rotundo, el ambiente para las discusiones en el Congreso ha mejorado. Yo creo que a algunos ministros aún les falta mayor capacidad de diálogo y consenso para poder facilitar las relaciones con el Legislativo.

SEMANA: ¿Qué le quedaría faltando a Petro para alcanzar el 5?

J.S.: Yo diría que esconderle un poco el teléfono celular al presidente y hacer que su cuenta de Twitter sea más calmada, además que algunos ministros se pongan en sintonía con el proyecto del cambio para ayudarle al Gobierno a sacar adelante sus reformas. No daré nombres, pero hay unos que tienen que conectarse más con la agenda del jefe de Estado.

SEMANA: ¿Cómo le va con Cristo, en comparación con Luis Fernando Velasco?