Paloma Valencia dice que el presidente de la Cámara de Representantes “tiene delirio de Diosdado Cabello”

“El presidente de la Cámara, del Partido Verde, y el congresista del gobernador de Boyacá, irrespetan la democracia. Es vergonzosa la manera como trata a nuestro compañero Óscar Villamizar. Tiene delirio de Diosdado Cabello, cree que las normas no hay que cumplirlas”, manifestó la parlamentaria ante lo ocurrido.

“Creo que este proyecto tiene una buena intención, pero escuchando al ponente me entran varias…”, fue lo único que alcanzó a decir Villamizar.

“Representante, la moción de orden es sobre procedimientos legislativos y no sobre el contenido del proyecto. Abra el registro para la votación”, dijo Salamanca.

“Dígale a la Policía que me saque, dígale a la Policía que me saque”, respondió el parlamentario de oposición.

“Insto a los colegas a dar un debate tranquilo y con argumentos. La violencia política no puede tener espacio en las deliberaciones de la Cámara. Invito a Óscar Villamizar a un café tranquilo y a continuar trabajando por el país”, dijo el representante de la Alianza Verde.

“Presidente, sea honesto y no desinforme a los colombianos. La violencia política la ejerce usted quitándonos el uso de la palabra sin tener ninguna razón, o sino que lo diga el representante Juan Carlos Losada, o los tantos a los que ha censurado. Las decisiones dictatoriales no van conmigo”, escribió el parlamentario.

Y agregó en la publicación: “Cuando se lidera una institución como la Cámara de Representantes, también se deben aceptar los errores. Hoy no solo me cortó la palabra, también me sancionó sin contar con la mesa directiva”.