Presidente de la Cámara protagoniza nuevo agarrón: cortó a representante del Centro Democrático y “amenazó” con llamar a la Policía

“Usted interrumpe mi moción anterior de manera irregular y sin ningún argumento, cuando quería yo decirle al ponente que tuviese mucho cuidado porque el estudio de este proyecto está haciéndose por la Comisión Séptima, y usted acaba de decir que este proyecto no tiene nada que ver con las relaciones laborales. Si es así, este proyecto debería ir por la Comisión Quinta y no por la Séptima. Cuando usted me interrumpe de manera arbitraria, además me amenaza con que me va a mandar la Policía para sacarme del recinto, le quiero recordar que yo también me elegí al igual que usted. A mí no me regalaron la credencial y tengo derecho como oposición de hablar en esta plenaria”, dijo Villamizar.