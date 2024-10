Presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, sigue buscando excusas para justificar que la corporación continúe en vacaciones

La semana pasada durante la sesión del martes 8 de octubre, a Salamanca se le quedó prendido el micrófono y se le escuchó decir que este 15 de octubre no habría plenaria porque “el martes hay partido de Colombia y no hay sesión”, dijo.

En todo caso no se entiende por qué la plenaria no se puede adelantar si la mayoría de personas en el Legislativo trabajan con la modalidad de prestación de servicios y podrían adelantar las labores necesarias para que la corporación tuviera una sesión sin problema alguno.

Aunque hace unos días Salamanca fue objeto de otra polémica porque supuestamente daría toda la semana de receso a los congresistas, finalmente dijo que no otorgaría ese descanso a los legisladores y los citó para el lunes y martes de la semana pasada. Sin embargo, no hubo sesión el miércoles, jueves ni viernes por lo que finalmente sí tuvieron unas mini vacaciones ya que volverán hasta el 16 de octubre.

Por otro lado, Piedad Correal, del Partido Liberal, también ha sufrido el silenciamiento: “Las garantías no han sido dadas. En una parte tuve varias proposiciones y me dio solo un minuto. Le gritaba, me tuve que parar y me salí. ¿Para qué mete una reforma laboral a pupitrazo?”.