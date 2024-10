Presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, habló con SEMANA y explicó el contexto de su frase en la COP16: “Yo dizque venía a Cali a descansar”

“En un determinado momento, en medio del Foro Interparlamentario de la COP16, se me acercó un compañero congresista de la Alianza Verde —quien estuvo muy activo en las subcomisiones ayudando a redactar las modificaciones al texto de pronunciamiento—, me felicitó por el trabajo realizado y me preguntó si yo estaba cansado. Y yo le respondí: ‘Uy, sí, me tocó sudar esto, fue superduro’. Y, coloquialmente, dije que: ‘Yo, creía que a Cali venía a descansar.’ Pretendía decir, yo venía de dos sesiones plenarias bastante duras discutiendo la agenda ambientalista y animalista enmarcada en la discusión con el congresista Óscar Villamizar”, explicó.