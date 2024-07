Los tentáculos del congresista Jaime Raúl Salamanca, el candidato de Petro a la Presidencia de la Cámara: su familia, una beneficiada del Estado

Petro está obsesionado con llevar a Jaime Raúl Salamanca a la presidencia de la Cámara. No le importa que forme parte de la política tradicional en Boyacá, que se haya beneficiado del Estado o que tenga señalamientos. Quiere una figura leal que no se le atraviese a la anunciada ley que llevaría al país a una constituyente, que no se oponga a su reforma laboral que llegará a la plenaria de la Cámara y que sea clave en la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, en caso de que la Corte Constitucional saque al magistrado Altus Baquero porque no cumple aparentemente los requisitos. El CNE será clave para definir la suerte administrativa de la campaña presidencial Petro Presidente.