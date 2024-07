Petro abrió el debate: propuso al Congreso discutir la posibilidad para que la jornada laboral sea de 40 horas semanales

El presidente Gustavo Petro pidió al Congreso que discuta la posibilidad de que en el país la jornada laboral sea de 40 horas semanales y expresó que podría traer críticas: “Un empresario a veces dice, uy, no, no, Petro, cómo así”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/aPDV9CDvqA

Y avanzó en su tesis: “Un empresario a veces dice, uy, no, no, Petro, cómo así que la trabajadora que tengo aquí 40 horas y después me toca otra en los otros días que no son 40 horas de la semana, y cree que se va a arruinar y resulta que no”.