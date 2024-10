Sigue pelea entre los congresistas Jaime Raúl Salamanca y Óscar Villamizar, quien resultó sancionado

Cuando los ánimos se caldearon, Salamanca amenazó a Villamizar con llamar a la Policía, mientras que le pedía respeto. “Pídale a la Policía que me saque”, aseguraba Villamizar mientras Salamanca contestaba: “le ruego, me respete”. “Yo también tengo derecho aquí”, replicaba Villamizar.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí. Posteriormente, Salamanca dijo al frente de la plenaria que le había “advertido” y que según el artículo 73 de la Ley Quinta, frente a continuas supuestas faltas de respeto, habría faltado a la ley, por lo que lo sancionó no dejándolo intervenir más en la sesión.

Villamizar le contestó: “presidente, sea honesto y no desinforme a los colombianos. La violencia política la ejerce usted, quitándonos el uso de la palabra sin tener ninguna razón, o, sino que lo diga el representante Juan Carlos Losada, o los tantos a los que ha censurado. Las decisiones dictatoriales no van conmigo. Cuando se lidera una institución como la Cámara de Representantes, también se deben aceptar los errores. Hoy no solo me cortó la palabra, también me sancionó sin contar con la mesa directiva”, aseguró el congresista del Centro Democrático.