El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunció su apoyo al candidato a la Presidencia, Juan Fernando Cristo, quien participará en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.
Salamanca acompañó un evento de campaña de Cristo en Boyacá, el departamento que él representa en el Congreso de la República, y aseguró que el exministro del Interior fue clave para su llegada a la Mesa Directiva del Legislativo.
“Es una persona que estoy seguro, que si Colombia toma una buena decisión, va a ser la respuesta a la necesidad que vive hoy nuestro país. Gracias a él un boyacense después de cuarenta años fue presidente de la Cámara de Representantes”, expresó el congresista.
Salamanca describió a Cristo como un nortesantandereano que “ama” Boyacá, conoce el departamento y es “un líder que tiene el país en su cabeza”.
El candidato presidencial aseguró que hizo una “gran llave” junto al expresidente de la Cámara para el trámite de las reformas sociales y prometió que esa agenda seguiría si él llega a la Casa de Nariño.
Gracias, querido hermano y amigo @JaimeRaulSt. Hicimos una gran llave con resultados concretos por las reformas sociales el año pasado, y lo seguiremos haciendo desde la Presidencia y la Cámara. pic.twitter.com/uop71stGJH— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 21, 2026