Confidenciales

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, se sumó a la campaña de Juan Fernando Cristo

El representante a la Cámara respalda la aspiración a la Presidencia del exministro del Interior.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 10:11 p. m.
Jaime Raúl Salamanca se unió a la campaña presidencial de Juan Fernando Cristo.
Jaime Raúl Salamanca se unió a la campaña presidencial de Juan Fernando Cristo. Foto: Esteban Vega y cortesía prensa Juan Fernando Cristo

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunció su apoyo al candidato a la Presidencia, Juan Fernando Cristo, quien participará en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Salamanca acompañó un evento de campaña de Cristo en Boyacá, el departamento que él representa en el Congreso de la República, y aseguró que el exministro del Interior fue clave para su llegada a la Mesa Directiva del Legislativo.

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

“Es una persona que estoy seguro, que si Colombia toma una buena decisión, va a ser la respuesta a la necesidad que vive hoy nuestro país. Gracias a él un boyacense después de cuarenta años fue presidente de la Cámara de Representantes”, expresó el congresista.

Salamanca describió a Cristo como un nortesantandereano que “ama” Boyacá, conoce el departamento y es “un líder que tiene el país en su cabeza”.

Confidenciales

Magistrado que revisará el proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

Confidenciales

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Confidenciales

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Confidenciales

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Confidenciales

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Confidenciales

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Política

“Pastor Saade está siendo un elemento de ruptura”, dice congresista petrista

Política

Jaime Raúl Salamanca da una nueva noticia sobre el trámite de la reforma pensional que está en manos de la Corte Constitucional

Nación

Presentan queja disciplinaria contra el representante Jaime Raúl Salamanca por sesiones extraordinarias de la reforma pensional

Exministro del interior Juan Fernando Cristo criticó el aumento “desproporcionado” del salario mínimo anunciado por el presidente Petro

El candidato presidencial aseguró que hizo una “gran llave” junto al expresidente de la Cámara para el trámite de las reformas sociales y prometió que esa agenda seguiría si él llega a la Casa de Nariño.

Más de Confidenciales

Jaime Raúl Salamanca se unió a la campaña presidencial de Juan Fernando Cristo.

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, se sumó a la campaña de Juan Fernando Cristo

No

Magistrado que revisará el proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Gustavo Petro y Paloma Valencia.

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

El Debate con Yesid Lancheros, director de Semana.

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Espinosa Oliver y Guillermo Jaramillo

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Juan Fernando Cristo destacó que el actual Gobierno de izquierda, del que él hizo parte durante siete meses, representó la consolidación de la alternancia política y la profundización de la democracia en el país.

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Alcaldesa Claudia López

$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas?”: Vicky Dávila advierte estrategia para las elecciones

Noticias Destacadas