El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunció su apoyo al candidato a la Presidencia, Juan Fernando Cristo, quien participará en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Salamanca acompañó un evento de campaña de Cristo en Boyacá, el departamento que él representa en el Congreso de la República, y aseguró que el exministro del Interior fue clave para su llegada a la Mesa Directiva del Legislativo.

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

“Es una persona que estoy seguro, que si Colombia toma una buena decisión, va a ser la respuesta a la necesidad que vive hoy nuestro país. Gracias a él un boyacense después de cuarenta años fue presidente de la Cámara de Representantes”, expresó el congresista.

Salamanca describió a Cristo como un nortesantandereano que “ama” Boyacá, conoce el departamento y es “un líder que tiene el país en su cabeza”.

Exministro del interior Juan Fernando Cristo criticó el aumento “desproporcionado” del salario mínimo anunciado por el presidente Petro

El candidato presidencial aseguró que hizo una “gran llave” junto al expresidente de la Cámara para el trámite de las reformas sociales y prometió que esa agenda seguiría si él llega a la Casa de Nariño.