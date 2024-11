Isabel Zuleta advierte de “ataque personal” a Luis Carlos Reyes promovido por el partido del ministro Cristo

“Uno de tantos exabruptos acaba de ser aprobado aquí en la plenaria del Senado. Para hace ocho días, justo cuando se estaba debatiendo el proyecto del ministro Cristo y de su bancada de En Marcha, decidió —para poder avanzar en ese proyecto de autonomías territoriales— que no se hiciera el debate de control político programado al ministro Reyes que era para la semana pasada. Se aplazó para esta semana por solicitud de En Marcha y el día de hoy el mismo partido, que era el citante al debate de control político, no aceptó la excusa del ministro Reyes” , dijo la congresista del Pacto Histórico.

“Lo más grave es que están citando al señor ministro en sus funciones con preguntas específicas de las funciones que tuvo cuando fue director de la Dian y, cuando fue director de la Dian, hay unos reclamos en el Congreso de la República. Lo que quieren hacerle es un debate a la persona y no a la institucionalidad y quien la representa” , comentó la senadora Zuleta.

“Lo que hoy vivimos aquí en la plenaria del Congreso es un ataque personal al señor ministro que no tiene antecedentes, que no tiene manera de sostenerse jurídicamente porque, además, lo que están diciendo es que se aprueba la moción de censura para el señor ministro como exfuncionario y no existe en la Ley Quinta la posibilidad de citar a exministros, o exdirectores o exfuncionarios. Existe la posibilidad de citar a quien ejerce una función en la actualidad”, agregó la congresista.