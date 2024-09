La crucifixión de Cristo: un sector radical del Pacto Histórico no puede ver al ministro del Interior ni en pintura. Estas son las razones

Esta semana, Cristo lanzó una explosiva declaración en contra de una de las banderas con las que se eligió Petro: la paz total. “Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener, es claro eso, los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente”, dijo en un foro. Esa declaración, que el ministro no volvió a repetir públicamente, se convirtió en una papa caliente en el Gobierno.

A él le cayó como un baldado de agua fría el pronunciamiento de Cristo. Por eso, lo describe como un hombre escéptico. “La paz no es su gran propuesta, él viene con la frustración de Juan Manuel Santos de que no pudo hacer la paz total, no cree y es muy difícil tener a un ministro que no crea en la propuesta del jefe. Él es el ministro del Interior, no el alto comisionado para la Paz. Esperamos que ojalá sus palabras no sean proféticas. Por suerte, el ministro del Interior no es el que dirige la paz en Colombia”, expresó el congresista caleño.