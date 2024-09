“Está expuesta a que la traicionen”: le advierten a María José Pizarro que Petro baraja dos candidatos presidenciales y no a ella

De acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, ella no cree que el presidente Gustavo Petro, utilizando el término “poder constituyente” , busque quedarse en el poder. A su modo de ver, él busca gobernar en cuerpo ajeno y ya tiene una candidata para tales fines. “Él quiere amarrar todos los recursos para poner a su sucesora. Que yo, hasta la fecha, veo que es María José Pizarro . Por eso él empieza a crear los símbolos, los símbolos son parte de la comunicación, los creadores de símbolos por lo general son organizaciones que tienen una necesidad de comunicar elementos sustanciales para dárselos a sus seguidores. Pero estos símbolos pueden pasar a ser símbolos de fanáticos, como a él le gusta ondear la bandera del M-19, como a él le gusta inventarse que alguien le entregó el sombrerito en Suecia, pudo comprarlo en cualquier lado, y hacerle una urna”, aseguró la congresista.

“Petro necesita tratamiento, está fuera de realidad, y no lo digo con el ánimo de ofender”

Contexto: “Petro necesita tratamiento, está fuera de realidad, y no lo digo con el ánimo de ofender”

“La veo como la más perfilada”, dijo Cabal al referir a la senadora María José Pizarro. “Lo único bueno dentro de todo lo malo es que María José no tiene la esencia maligna de Petro ni de quienes la rodean. Ella actúa como cualquiera que no ha tenido acceso al poder y ahora lo ha tenido en su nivel máximo, con acceso al presidente. Y en el Senado de la República, que define la agencia del día a día. Todo apunta a que es ella ”, afirmó la senadora.

Respecto a los símbolos que Cabal mencionó está el sombrero de Carlos Pizarro. El 19 de junio pasado, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado asegurando que el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez, exjefe guerrillero del M-19, no es un “bien de interés cultural”, desmintiendo lo dicho por el presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano presentó el sombrero, señalando que fue entregado por exiliados de la guerrilla en Suecia, y calificándolo como “patrimonio cultural de la nación”, denominación que, de acuerdo con la cartera, no es precisa. “Es importante aclarar que dicho reconocimiento no constituye una declaratoria de bien de interés cultural”, dijo el Ministerio.