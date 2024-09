“Ya nada me sorprende. La alocución fue una vergüenza. Ahora que Petro es gobierno, no le gusta gobernar, es un agitador profesional. No tienen ni idea de cómo sacar un país adelante”, aseguró la senadora, al indicar que el mandatario necesita un tratamiento. “Petro necesita tratamiento, está fuera de realidad, y no lo digo con el ánimo de ofender”, aseveró la congresista, al indicar que un discurso presidencial como el recién hecho es una muestra de estar temeroso. “Petro tiene miedo porque no controla ya nada”, aseguró.