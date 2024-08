Álvaro Leyva se va de frente en contra del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Lo llamó “maquillador”, “trapecista” y “Tarzán de la política”

“O a la manera de un Tarzán de la política, ‘yo solito arreglo todo en el Congreso’, doctor Cristo, no se entiende cómo usted no se ha dado cuenta que la solución está a la mano, léase aquel aparte del acuerdo de La Habana sobre el cual recae una declaración unilateral de Estado de buena fe”, dijo Leyva haciendo referencia al tratado firmado con las Farc en el que se habla de un acuerdo nacional.

“A propósito, razón tiene el senador Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada, firmante del acuerdo de paz, óigase bien, alta parte contratante, cuando trina reclamando al ministro Cristo: ‘y ahora no puede salir que van a cumplir con los PDET, pero no importa si la JEP se vuelva punitiva traicionando el verdadero propósito para que fue creada. Eso se llama conejo a la paz’”, reclamó Leyva.

El exministro dijo que mientras eso sucede alias Macaco está pendiente que se cumpla con gestiones de paz prometida, al igual que Martín Llanos. “¿Cuántos hechos no conoceríamos para poder curarlos definitivamente. Y entonces, para cuando la paz total, para cuándo la piensan dejar, que se va a lograr como vamos, claro que no, no más por Dios”, criticó Leyva.

“El acuerdo de paz hoy es un documento que reposa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no es un juego, esto es una cosa muy importante y definitiva frente al mundo. Esos compromisos internacionales son para cumplirlos, no de Santos, sino del Estado colombiano. Eso es lo que tiene hoy el presidente Petro. Y hay una cosa que es bien interesante. El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo: asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo, bajo la gravedad de juramento, a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí, en ese documento, en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente hacer las reformas. Y algunos dicen que no es una constituyente, pero está la definición de constituyente. Usted conoce aquel dicho de blanco es, gallina lo pone y con sal se come. Ahí no dice huevo, pero todo el mundo sabe que es el huevo”, dijo en su momento el excanciller Leyva en entrevista con Vicky Dávila, directora general de SEMANA.