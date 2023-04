Nicolás Maduro ‘frenó en seco’ al presidente Gustavo Petro de cara a la cumbre con la oposición: hizo dos exigencias

Nicolás Maduro condicionó el diálogo que tendrá con la oposición de Venezuela el martes 25 de abril, convocada por el presidente Gustavo Petro en territorio colombiano y a la que asistirán 20 países. Fueron dos peticiones puntuales las que hizo de cara a la reunión: suspender la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta en su contra y que Estados Unidos desbloquee 3.200 millones de dólares, que irían a un fondo de inversión social para el vecino país.

En el programa Con Maduro +, se mostró positivo de cara al encuentro con la oposición en Bogotá, pero afirmó que no está dispuesto a reanudar los diálogos que se estaban llevando a cabo en México con la Plataforma Unitaria Democrática (integrada por sus opositores), suspendidos en octubre de 2021, si no se tienen en cuenta dos solicitudes.

“Escuchen bien, presidente Petro, canciller Leyva y los 20 países que estarán en la cumbre en Bogotá: si alguno de ustedes quiere que las negociaciones entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el Gobierno Bolivariano de Venezuela vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo: en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EE. UU. deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito”, expuso Maduro.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro han liderado la reapertura de la frontera desde el pasado 26 de septiembre. - Foto: API

El plan social al que hizo referencia Maduro tiene su firma y la de la Plataforma Unitaria Democrática. Fue creado con la intención de descongelar el dinero del país en el exterior para destinarlo en salud y educación, a través de un fondo administrado por las Naciones Unidas.

“Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito ‘sine qua non’ (sin el cual no). Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma”, expuso.

Un líder del chavismo pidió, además, que la CPI suspenda la investigación contra Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, solicitó lo siguiente de cara al encuentro con la oposición en la capital colombiana: “Pedimos que las políticas de ‘lawfare’, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados unidos, o a través de la Corte Penal Internacional, se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”.

Gustavo Petro se convirtió en el presidente de Colombia que más ha visitado Caracas en los primeros ocho meses de gobierno. - Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En cuanto al presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro sostuvo: “Estamos en condiciones extraordinarias. Las relaciones con Colombia van excelentes en todos los frentes, comerciales, fronterizos y políticos. Y vamos a seguir profundizando las relaciones bilaterales”.

¿Qué dice el líder de la oposición venezolana?

Julio Borges, líder opositor venezolano, habló en SEMANA sobre la reunión que hubo entre el presidente Gustavo Petro y representantes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro que tuvo lugar el pasado sábado en Bogotá, previo a la cumbre del 25 de abril.

“Tenemos un reto enorme, nuestro reto es reconstruir la unidad y reconstruir la confianza. Luego del fin del gobierno interino, el resultado es que la oposición venezolana quedó de alguna manera debilitada, quedó fracturada por sus propios errores y por su propio manejo”, expuso.

Borges además se mostró positivo por la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro en Colombia: “Es algo que puede ser útil, luego que el Grupo de Lima, por ejemplo, en el caso de América Latina, se haya exigido, se hace necesario convocar a la región, y más allá de la región, a los países que apoyan el cambio democrático en Venezuela para que nosotros logremos tener condiciones y haya en Venezuela una democracia plena y derechos humanos”.

Exiliado venezolano Julio Borges. - Foto: Guilermo Torres- Semana

“De manera que si esta convocatoria del presidente Petro ayuda a que se reconvoquen las negociaciones en México, y haya además de la agenda social, una agenda política que incluya condiciones electorales y Derechos Humanos, eso para nosotros resulta muy importante y muy útil”, expuso.