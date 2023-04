Fuerte advertencia del canciller Álvaro Leyva a Juan Guaidó: le dice que “entró en forma inapropiada” a Colombia y corre “riesgos”

El canciller Álvaro Leyva se refirió a la llegada de Juan Guaidó a Colombia. Aseguró que no está invitado a la conferencia que se desarrollará este martes en la Cancillería y lanzó un mensaje que algunos interpretaron como la posibilidad de que sea detenido.

“No se sabe en donde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece, corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, afirmó Leyva.

Sobre la cumbre que convocó el Gobierno, el canciller aseguró que hay unos países invitados. El encuentro arrancará con las declaraciones del presidente Gustavo Petro y posteriormente iniciará una sesión reservada. Finalmente habrá un pronunciamiento en el que se haga un balance de lo que sucedió durante el día.

El canciller Álvaro Leyva aseguró que Guaidó no fue invitado a la conferencia sobre Venezuela y que no lo conoce. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Generó polémica que se le haya negado la entrada a Guaidó a la cumbre, ya que inicialmente el evento se había planteado como un encuentro entre la oposición y el chavismo venezolano. A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que en la Conferencia Internacional, que se realizará este martes 25 de abril en Bogotá, sólo participarán los países invitados por el gobierno Petro.

“El Canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la Conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”, agregaron.

Posteriormente, compartieron la lista detallada de los países invitados: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea.

Juan Guaidó llegó a Colombia y atravesó la frontera a pie. Foto: León Darío Peláez/ Semana. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Asimismo, que las delegaciones empezarán a arribar al país desde este lunes en la tarde para la reunión de mañana en el Palacio San Carlos para el evento que iniciará hacia las 11 a.m.

Más allá del encuentro ha generado gran polémica que Guaidó y otros opositores no hayan sido bienvenidos en el país para la cumbre. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, cuestionó el encuentro. Aseguró que se trata de un evento “a imagen y deseos de Nicolás Maduro”.

Además, que los invitados y países que aparecen en la lista, y en especial la agenda del encuentro, “le resulta alarmante”, dijo la líder de la oposición venezolana.

También criticó las declaraciones del canciller Leyva en las que dijo que con el evento se busca más “democracia” en Venezuela. “¿Más democracia en Venezuela? En Venezuela no hay democracia. Eso es como multiplicar por cero”, criticó Machado.

La líder opositora del gobierno de Maduro aseguró que si realmente el chavismo quisieran demostrar algo distinto deberían empezar con la liberación de los presos políticos civiles y militares. Según la denuncia de Machado, alrededor de 250 personas siguen bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Y después nos sentamos. Pero aquí tiene que haber una demostración porque este no es el primer diálogo, este es el diálogo 15″, aseguró.

María Corina Machado, exdiputada venezolana y líder del movimiento Vente Venezuela, cuestionó el evento organizado por el Gobierno. - Foto: AFP

Por su parte, Guaidó compartió un comunicado de prensa en el que anunció que llegó a territorio colombiano a pie, como lo han hecho millones de migrantes que han decidido pasar la frontera hacia Colombia en búsqueda de mejores oportunidades.

“He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril, y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales asistirán”, aseguró Guaidó.

Dijo que sostendrá encuentros con la diáspora venezolana que ha sido expulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, con el anuncio del canciller Leyva, todos los planes de Guaidó quedan en duda.