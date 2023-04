“Gustavo Petro es el fiador de Nicolás Maduro en las negociaciones con la oposición en México”: Leocenis García, líder contradictor

SEMANA: ¿qué concluye del encuentro entre Gustavo Petro y los opositores a Nicolás Maduro?

LEOCENIS GARCÍA (L. G.): fue una reunión en la que estuvo Gerardo Blyde, Stalin González y Tomás Juanito, quienes forman parte de la delegación de la oposición para conversar con el gobierno de Nicolás Maduro y que viene reuniéndose con los representantes del régimen. La realidad de esa reunión con Petro es que se buscaba transmitir una preocupación. En las últimas declaraciones de Gustavo Petro dijo que se iba a intentar lograr plantear en la cumbre el tema de levantar las sanciones económicas a Venezuela, pero para que se levanten debe haber un proceso de negociación que permita la vuelta al camino democrático y a las garantías electorales que hoy no existen en Venezuela. Lo que se le manifestó al presidente es que una de las aspiraciones de la oposición es que la cumbre de Bogotá no sustituya el diálogo de México, sino que lo fortalezca y obtenga un compromiso por parte del gobierno.

SEMANA: ¿qué dijo Petro sobre la propuesta?

L. G.: entiendo que el presidente Gustavo Petro estuvo en la reunión con un papel más de escucha, quien estuvo activo fue el canciller Álvaro Leyva. Entiendo que Petro, no solamente en esa reunión, sino en el encuentro con Joe Biden, ha manifestado dos preocupaciones que le ha transmitido el gobierno de Maduro. Yo considero que Petro es una especie de fiador del presidente Maduro. Esa es la única importancia que tiene el presidente de Colombia en esta negociación. Todo el mundo lo ve como un fiador para que el presidente cumpla con su compromiso y la palabra empeñada. En las dos reuniones, Petro ha planteado el precio que se tiene de recompensa internacional por la cabeza de Maduro, pero eso no depende de la oposición venezolana, sino de las autoridades americanas que han puesto el precio por esa cabeza. El otro tema son las sanciones. Petro ha manifestado que sería conveniente que se levantaran para avanzar, pero desde el punto de vista real, las negociaciones en México, si no se reactivan, no se avanzará en ese punto.

En el encuentro estuvieron el presidente de la República, Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leyva y los representantes de la oposición venezolana que hacen parte de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿es decir, ustedes como opositores a Maduro ven a Petro como el fiador en las negociaciones?

L. G.: Petro es el fiador de Maduro. Así es visto por la comunidad internacional y la oposición. En la oposición no estamos viendo a Petro como un mediador imparcial que nos respalda, lo vemos como alguien quien, desde el punto de vista ideológico, es muy cercano a Maduro y quien puede ayudar a que él cumpla, sino que tenga unas garantías.

SEMANA: ¿por ejemplo?

L. G.: la garantía más allá de la elección. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro se presenta en 2024 y pierde las elecciones? Petro es el fiador que le garantiza a Maduro los compromisos de la oposición y la comunidad internacional, que al día siguiente pueda ir a hacer política como oposición y no sea perseguido judicialmente. Por eso, en esta primera etapa, es importante Petro. Sé que en una etapa más adelante estará como mediador Lula da Silva.

Álvaro Leyva y los opositores a Nicolás Maduro tras sostener un encuentro en la hacienda presidencial. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿es decir, ven a Petro como un actor válido?

L. G.: lo veo como un actor útil porque hasta ahora en la oposición tenemos un respaldo de la comunidad internacional que ve que en Venezuela han socavado el sistema democrático y están en peligro los valores democráticos de occidente por la influencia de China, Rusia e Irán desde el continente. Creo que Petro y Lula da Silva están haciendo un esfuerzo para que Nicolás Maduro entienda que la vía es la que ha tomado el gobierno de Colombia, Chile, Brasil, son de izquierda, pero que han respetado la vía democrática.

SEMANA: ¿hay confianza en Petro?

L. G.: como decía el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, ‘como vaya viniendo vamos viendo’. Por ahora, lo consideramos un actor útil que puede hacer mucho. Eso lo sabremos con los resultados de la cumbre. Para que esa cumbre tenga éxito se debe lograr que la oposición y el Gobierno vuelva a sus negociaciones en México.

SEMANA: ¿los líderes opositores que se reunieron con Maduro participarán en la conferencia internacional en Bogotá?

L. G.: de la oposición siguen en Colombia Tomás Guanipa, exdiputado nacional de Venezuela, y Stalin González. Sin embargo, no van a participar en la cumbre. Tampoco lo hará el Gobierno venezolano. Ese es un acuerdo de que no participen ni el Gobierno ni la oposición. Por eso, entiendo que Juan Guaidó llegará a Colombia, entiendo que perseguido por las autoridades venezolanas, pero él tampoco participará. Entiendo que él saldrá de Colombia en las próximas horas. Él no estará en esa conferencia.

Juan Guaidó viajó más de 30 horas en carro para llegar hasta Bogotá.

SEMANA: ¿cómo ve la visita sorpresiva de Guaidó a Colombia?

L. G.: entiendo sus motivaciones personales, él es una persona que ha sido muy perseguida en Venezuela. Saludo su madurez política para desistir del intento de ir a la cumbre y salir en las próximas horas de Colombia. Entiendo que su presencia en Bogotá crea un ruido, pero entiendo en la mañana de este lunes que saldrá de Colombia.

SEMANA: ¿a dónde irá?

L. G.: no estoy autorizado para decirlo, será el propio Juan Guaidó quien diga hacia dónde irá.

SEMANA: ¿qué viene después de la cumbre?

L. G.: que se reactive el diálogo en México, que se terminen de liberar los tres mil millones de dólares que va a administrar la ONU como ayuda humanitaria. Ese fue un acuerdo que se firmó en México en octubre.

SEMANA: ¿está descartado que las negociaciones entre la oposición y Maduro se trasladen a Colombia?

L. G.: de parte de la oposición, sí. En la oposición venezolana no vamos a destruir un edificio para hacer una choza. Ya hay un camino andado en México.