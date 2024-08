¿Gobierno desfinanciado? Cientos de contratistas de diferentes entidades llevan meses sin recibir su pago. Nadie les responde

Algo está pasando en el Estado. Aunque se supone que hay plata en el Tesoro Nacional, los ministerios y las entidades se echan la culpa unos a otros sobre los retrasos en los pagos a quienes están contratados bajo la modalidad de prestación de servicios.

Es la primera vez en la historia de Colombia que los contratistas del Estado se ven sometidos a retrasos de hasta 90 días para recibir sus honorarios. Bajo esta modalidad de contratación, desafortunadamente, es habitual que las personas esperen días o meses para renovar su contrato, pero nunca había ocurrido que no les pagaran y tuvieran que seguir yendo a cumplir con sus labores.

Irónicamente, todo está ocurriendo en el Gobierno del cambio, como el petrismo se presentó en campaña, donde se prometieron condiciones dignas para los trabajadores y se impulsa una reforma laboral “para dignificar” a quienes son “maltratados por las empresas”.

El asunto es el siguiente: en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Cultura y en Parques Nacionales no les están pagando a unos contratistas. En algunos casos los retrasos vienen desde mayo y en otros desde junio. Los testimonios son dramáticos porque son profesionales que tienen deudas y necesitan el dinero de sus honorarios para solventar los diferentes gastos como arriendos, servicios, transporte y alimentación.

En varias entidades estatales se denuncia la falta de financiación para su funcionamiento. | Foto: guillermo torres-semana

Pero yendo caso por caso en el Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en su cartera y en esta semana les dijo a los periodistas, fuera de micrófonos, que no conocía lo que estaba pasando y que preguntaría de inmediato. Al parecer, no le han dado respuesta.

En esa cartera, según contaron algunos contratistas a SEMANA que pidieron reserva de su nombre para no perder el trabajo, hay retrasos de hasta tres meses y la excusa que les dan es que el Plan Anual de Caja (PAC) no se envió completo por parte del Ministerio de Hacienda y que no hay recursos.

El PAC es la programación que cada entidad debe enviar a Hacienda para pedir recursos, justificando los gastos que se tienen para que se pueda enviar el dinero. “Esto es maltrato laboral, la gente llora porque hay una preocupación natural ante la falta de plata”, dijo uno de los contratistas. En esa situación, según los denunciantes, están unas 90 personas de la oficina jurídica y unos 45 de la subdirección de proyectos. Otros más en las comunicaciones, por lo que es extraño que Cristo no sepa del asunto.

Hábilmente, para no dejar evidencia, en MinInterior no se envía nada por el correo oficial y todas las notificaciones son por teléfono o WhatsApp. “Les acaban de comunicar a los contratistas que hasta el 12 (agosto) sale el PAC de Hacienda, que el proceso financiero dura de ocho a diez días y que los pagos de julio los empezarán a recibir desde el 22. Y no se sabe qué pasará con los que se les debe desde mayo o junio”, contó otra persona. Otro contratista explicó por qué las comunicaciones son selectivas y no por canales oficiales: “Lo hacen así para controlar y generar miedo para quien quiera filtrar la información”, indicó.

Efraín cepeda. El presidente del Congreso habló de parálisis legislativa porque no hay recursos para contratar ni pagar a quienes se les debe. | Foto: juan carlos sierra-semana

Sin embargo, SEMANA conoció que la plata sí ha llegado al MinInterior y se estaría utilizando para cubrir compromisos adquiridos, es decir, se cambia la destinación de los recursos y después se determina cómo se solventa la deuda. Muestra de ello, es que en la web de Hacienda se observa que los giros se han hecho cumplidamente hasta julio y la plata de agosto llegará en pocos días.

Si las transferencias se han hecho, ¿dónde está la plata? ¿Se usan recursos solicitados para pagar los honorarios y se cubren otros gastos que están cubiertos en el funcionamiento? ¿Le ocultan información al ministro Cristo?

El ministro no es ordenador del gasto y no tendría que estar al tanto del dinero de la cartera, pero con más de 100 contratistas obligados a trabajar sin pagarles, algún rumor debe escucharse. Además, hay trabajadores que les deben más de ocho comisiones, es decir, deben viajar y cubrir con su dinero los viáticos bajo la promesa de un pronto reintegro que no ha ocurrido.

Ministerio de Cultura

Juan David Correa. El ministro de Cultura se comprometió a gestionar recursos para pagarles a los contratistas la próxima semana. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

En esta cartera ocurre algo similar, aunque sí les notificaron a los contratistas a través del correo con este mensaje: “Debido a causas ajenas a nuestra voluntad, aún no hemos recibido los recursos necesarios para efectuar los pagos a nuestros contratistas y proveedores. Estamos realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para solucionar esta situación”.

No obstante, en Hacienda también registra que se giraron recursos y se desconocen las causas de los retrasos. Lo que está claro es que no todos los giros se hacen, porque si no hay una suficiente argumentación sobre en qué se va a gastar la plata, no se transfiere. “Hacienda es el papá responsable que certifica en qué se gastará la plata el hijo, no es pedir por pedir y ya”, dijo una fuente de esa cartera a SEMANA.

Lo que les duele a los contratistas de esta cartera es que a pesar de que los servicios públicos, los arriendos y las deudas no dan espera y tienen unos intereses de mora, en el ministerio sencillamente elaboraron una infografía para notificarlos. “Esto es indolente, estamos trabajando gratis y de verdad que ya no hay ni para el TransMilenio, llevo dos meses sin recibir mi pago”, contó una mujer.

El ministro Juan David Correa, respondió que se están haciendo todas las gestiones para garantizar los pagos y en esta semana se deben poner al día; reconoció que hay unos retrasos porque, supuestamente, los contratistas no entregaron sus informes a tiempo. “Esa versión del ministro nadie se la cree, todos los contratistas en lo que primero nos preocupamos es en tener el informe listo porque sabemos que sin él no nos pagan. Además, siempre tenemos que pagar la seguridad social de manera anticipada”, dijo otro contratista. La próxima semana se sabrá si el ministro cumple y se pone al día.

Juan Fernando Cristo. Aunque en su cartera es en la que más se incumple con los pagos, manifestó que no tenía conocimiento del asunto. | Foto: juan carlos sierra-semana

Parques Nacionales

En otra infografía y con un paisaje de fondo de un bello río de Colombia, esta entidad les informó a los contratistas: “Informamos que la solicitud de PAC para el pago de los compromisos correspondientes a los meses de junio y julio ha sido radicada, cumpliendo con el cronograma de Hacienda. Sin embargo, la entidad no aprobó los recursos de inversión”, dice Parques Nacionales.

Es decir, tramitaron mal el PAC o no justificaron los gastos y por eso Hacienda negó la petición y el 9 de agosto tuvieron que radicar uno nuevo. Llama la atención que esta entidad, para dar tranquilidad a sus contratistas, les dice lo siguiente: “Esta situación no es particular de PNNC, sino que afecta de manera general a todas las entidades públicas del Orden Nacional”. ¿Cómo saben que ocurre en todo el Estado lo mismo?, ¿por qué intentar culpar a Hacienda de una solicitud que se rechazó por falta de argumentación?

SEMANA contactó al Ministerio de Hacienda para consultarle sobre este grave hecho que tiene a más de 500 contratistas sin plata y se informó que todas las entidades del Estado están al día y que los informes públicos así lo evidencian. Pero les llama la atención que les están echando la culpa de la falta de recursos, cuando en realidad se están girando. “Es inexplicable, se me ocurre que la plata se la gastaron en mayo en otra cosa y la que llegó en junio la usaron para cubrir el mes anterior y ahí empezó el retraso”, dijo una fuente de esa cartera.

Ricardo Bonilla. En el Ministerio de Hacienda dicen que se han girado recursos, aunque reconocen que puede haber retrasos en entidades que no justifican el gasto. | Foto: Presidencia

En el Congreso la situación es diferente, pero también se habla de una parálisis por falta de recursos. Efraín Cepeda, presidente del Senado, dijo que estaban sin plata, “había una parálisis y el señor ministro y el director de presupuesto expresaron que esta misma semana iban a girar unos recursos para el funcionamiento del Senado de la República”.

No obstante, a algunos contratistas que tienen vinculación tercerizada con el Congreso tampoco les han pagado. Acá el panorama cambia porque el Senado y la Cámara han girado los recursos a las empresas contratadas y ellas son las que retrasan el pago de honorarios.