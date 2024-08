Exclusivo: este es el borrador del proyecto de la senadora Isabel Cristina Zuleta que busca la reelección de Petro

“Se me asustan los expresidentes… saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, el presidente vuelve a hablar de reelección

Contexto: “Se me asustan los expresidentes… saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, el presidente vuelve a hablar de reelección

Gustavo Petro ha dicho que no está interesado en reelegirse, pero no desautoriza a la senadora Zuleta. | Foto: PRESIDENCIA

En el borrador del proyecto conocido por SEMANA se lee que “la reelección o no del primer mandatario no altera el sistema democrático adoptado por nuestra Constitución. El Congreso no está modificando las funciones asignadas al Gobierno ni los fines del Estado consagrados en el artículo segundo de la Carta; no le entrega funciones electorales al Presidente de la República ni reduce las garantías a la oposición. La Corte ha sostenido que no hay normas pétreas ni principios intangibles en la Carta, que toda ella es reformable, más no sustituible”.