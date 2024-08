“Ya tenemos el articulado”: senadora del Pacto Histórico confirma que este semestre radicará proyecto para reelección de Petro

Zuleta aseguró que se van a ajustar 60 reformas a la Constitución de 1991. “Esto no es nada nuevo, reformar la Constitución no es nuevo, hay unos límites establecidos por la honorable Corte”,expresó.

Ella no se quedó callada y respondió: “El jefe político no tiene porque estar en esta discusión porque está gobernando así como sus funcionarios. Es un error pedir que esté (ni él ni ninguno del gobierno deben estar) pero también es un error pensar que porque no está no se debe dar la discusión. Le hace daño a la democracia cualquier forma de cercenar sus posibilidades, lo que necesitamos es la ampliación de la democracia no su reducción basada en miedos y no en argumentos”.