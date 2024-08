Isabel Zuleta insiste en polémica propuesta de relección presidencial y celebra apoyo de Asociación de Campesinos de Bolívar

Pacto Histórico descarta que Petro vaya a buscar la reelección presidencial y no apoya propuesta de Isabel Zuleta

Contexto: Pacto Histórico descarta que Petro vaya a buscar la reelección presidencial y no apoya propuesta de Isabel Zuleta

El mensaje está acompañado por un video de 19 segundos, donde se observa a un hombre que viste camiseta amarilla y pantalón blanco, que no se identifica en el clip, decir: “ Apoyamos la reelección del presidente Gustavo Petro ”.

En otro mensaje publicado explicó: “En la Asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos en su mayoría victimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la reelección e iniciaron un proceso de recolección de firmas ”.

¿Por qué? ¿Quién lo mandata? En la Asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos en su mayoría victimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la re-elección e iniciaron un proceso de recolección de firmas. https://t.co/dOi83f9Px4

Sin embargo, todos los senadores y representantes del Pacto Histórico estuvieron recientemente en una reunión de bancada donde se tocó el tema y quedó claro que esa propuesta de la congresista no tiene el respaldo de la coalición y, según ellos, tampoco del presidente Gustavo Petro .

“Lo que hablamos hoy es que uno de los componentes del gran acuerdo nacional es mantener la institucionalidad tal y como está. Ese tema de la elección es un tema que el Gobierno no está avalando”, indicó el representante a la Cámara Alirio Uribe, tras el encuentro a finales de julio.

“ Mi propuesta legislativa es una propuesta enmarcada en que la mayoría de los países del mundo tiene posibilidad de reelección inmediata , en Latinoamérica tenemos casos específicos de reelección, no de manera inmediata, pero sí se puede la reelección”, señaló Zuleta en diálogo con la W Radio .

Explicó que desde las bases vienen trabajando en la propuesta, en la que además se incluiría la posibilidad de una revocatoria de mandato , ya que, según ella, esa figura no es posible hacerla efectiva en Colombia, por la cantidad de trabas que se colocan.

“La propuesta es mucho más amplia, porque hoy efectivamente la ciudadanía lo que considera es que la figura de revocatoria del mandato no es posible hacerla efectiva, que no hay manera, que hay muchas trabas... es una figura decorativa, pero no está siendo efectiva”, manifestó al medio.