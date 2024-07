Escandaloso: así se cocina la reforma constitucional de Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, que permitiría la reelección de Petro en el 2026

Desde hace décadas, Colombia no vivía un clima político tan convulsionado y con tantos frentes de pelea por diferentes razones. Como si no fuera poco el ruido de los escándalos del Gobierno Petro, la polarización, los ataques desde la Casa de Nariño a la prensa y las discusiones entre los sectores políticos, ahora se dará otra dura discusión por cuenta de una reforma constitucional que busca revivir la reelección presidencial.

La idea es de Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, quien desde hace un par de semanas viene dando puntadas sobre su intención de que Gustavo Petro se quede en el poder. “Invitamos a todos los colombianos, y en especial a nuestros campesinos, a trabajar por la reelección de Gustavo Petro”, dijo en junio en sus redes sociales. Pero antes de esa invitación, la polémica congresista había lanzado la propuesta desde mayo, cuando generó un fuerte debate al asegurar que el progresismo estaba trabajando para reelegir a Petro.

“Es un sentir ciudadano que recojo y además estoy de acuerdo con ese sentir. Es cierto que el presidente nos ha dicho que no; nosotros, los que estamos pensando en esta propuesta, esperamos, en estos dos años que faltan de mandato, poderle convencer de la necesidad de que se continúe este proyecto político”, dijo.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las declaraciones apresuradas de Zuleta obligaron al Gobierno a desmentir que se estuviera trabajando en ese sentido e incluso Petro tuvo que calmar los ánimos afirmando: “A mí en lo personal no me interesa para nada la reelección”. Varios integrantes del gabinete dijeron que no tenían conocimiento de algún tema relacionado con la reelección y el asunto quedó ahí. No obstante, Zuleta, a título personal, ha seguido insistiendo en su propuesta y la llevará al Congreso de la República para que sea debatida por el Senado y la Cámara. Está claro que será una reforma constitucional que se está construyendo y que se radicaría antes de finalizar julio.

Para ello, Zuleta se ha reunido con diferentes abogados y especialistas en temas constitucionales con el fin de elaborar el articulado que se llevará al Legislativo. De hecho, el pasado 17 de julio la congresista sostuvo una extensa reunión con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien sería uno de sus asesores para revivir la reelección presidencial y quien está de acuerdo con que Petro convoque una constituyente a través de un decreto. La senadora le confirmó a SEMANA que en este momento está recibiendo asesorías y que el texto estará listo prontamente. La propuesta de Zuleta tiene dividida a la bancada del Pacto Histórico porque aunque algunos quisieran ver a Petro por más años en la Casa de Nariño, saben que la realidad política impediría que se apruebe una reforma constitucional en ese sentido.

Si esa reforma se aprobara, los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos podrían ser candidatos si así lo decidieran. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Ella no ha socializado el tema con las bancadas de Senado y Cámara, es su idea y está en todo su derecho, pero no es un asunto de partido de Gobierno y eso debe quedar claro”, dijo un integrante de esa coalición. Además, en el Pacto Histórico sí se está trabajando para que en las elecciones de 2026 haya un candidato que continúe con las ideas del progresismo y para ello están haciendo diferentes mediciones internas con más de 25 aspirantes para ir buscando liderazgos políticos. La mayoría sabe que tramitar esa reforma para revivir la reelección sería asumir un costo político muy grande que podría enredarles el camino electoral.

“Lo que está sobre la mesa es que tendremos candidatos y se buscará el mecanismo para tener una candidatura fuerte; el tema de reelección de Gustavo Petro no se ha tocado”, dijo un senador del Pacto. Incluso, en la centroizquierda la propuesta no cae bien y muchos consideran que abocar esa discusión es perder tiempo y abrirle espacio a la derecha para que haga su campaña presidencial. En la otra orilla, por ejemplo, en el Centro Democrático, no tienen duda de que el petrismo se quiere quedar en el poder, pero el asunto es que no ha encontrado el camino para lograrlo. ¿Qué está buscando Zuleta?

Aunque la congresista es bastante cuestionada por su trabajo legislativo y el papel que desempeñó en elecciones, cuando se le escuchó decir que “había que quemar a Fajardo”, todo lo que está pasando podría ser una estrategia de la izquierda para intentar, vía Congreso, revivir el fantasma de la reelección y sondear los ánimos políticos. No cabe duda de que Zuleta no está actuando sola y llevar un acto legislativo de esta magnitud requiere un estudio amplio de la jurisprudencia para presentar una iniciativa sólida que, por lo menos, no sea descartada por errores argumentativos.

El fantasma de la reelección volvió a aparecer y las alarmas están encendidas. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En todo caso, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, tendrá que bailar con la más fea porque justamente fue él quien lideró en 2015 la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial en Colombia. Su postura siempre ha sido contraria a esta figura, pero como en política todo es posible: ¿qué hará si llega esta reforma al Congreso? ¿Qué postura asumirá si desde la Casa de Nariño le dicen que ese proyecto hay que impulsarlo? ¿Dejará el Gobierno Petro si se tramita esa propuesta? Por ahora, la única respuesta que hay de su parte, como lo dijo al ser designado, es que “la reelección es un cuento chimbo”.Y aunque a las personas hay que creerles, existe un antecedente en su contra y es que era uno de los principales críticos y opositores de la constituyente. El 29 de mayo de 2024 escribió en sus redes: “Repitan conmigo: la constituyente es inviable, la reelección es inviable”.

Sorpresivamente, al ingresar al gabinete, anunció que se haría ese mecanismo y dejó atrás su anterior postura. ¿Cambiará frente a la reelección? El tiempo lo dirá. Pero el asunto de fondo es que la reforma de Zuleta no sería suficiente para revivir la reelección presidencial porque en el artículo 197 de la Constitución, tras la prohibición de 2015, dejó claro que: “La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

De esta manera, lo que se necesita para que vuelva la reelección presidencial en Colombia es convocar una nueva constitución o un referendo de iniciativa popular que reforme la carta magna. Como no hay claridad total sobre las intenciones de Zuleta, se podría estar cocinando a fuego lento la asamblea nacional constituyente. Al margen de esa discusión en la que seguramente entrará el país, si se reviviera la reelección, los presidentes de Colombia en las últimas dos décadas podrían volver a aspirar. En ese sentido, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque podrían volver a competir si así lo desearan.

De hecho, una reciente encuesta preguntó a los votantes a quién elegirían en una contienda entre Uribe y Petro. El resultado: el exmandatario barrería con Petro si fueran candidatos. El senador Wilson Arias ha dejado saber en el Congreso que no ha hablado sobre ese tema con Zuleta, pero que le gustaría ver una contienda entre Petro y Uribe, porque tiene la certeza de que el progresismo derrotaría al uribismo.