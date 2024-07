Senadora Isabel Zuleta insiste en propuesta de reelección presidencial. Se presentaría antes del 20 de julio

Una nueva página se empezará a escribir en los próximos días cuando el Pacto Histórico, la coalición política que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, presente un proyecto en el que insistirá en la reelección presidencial, pese a que el mandatario colombiano no respalda la iniciativa.

Uribe arremete contra la propuesta de constituyente y el ‘fast track’: “Es un acomodo para aparentar como constitucional lo que no es”

Contexto: Uribe arremete contra la propuesta de constituyente y el ‘fast track’: “Es un acomodo para aparentar como constitucional lo que no es”

“ Mi propuesta legislativa es una propuesta enmarcada en que la mayoría de los países del mundo tiene posibilidad de reelección inmediata , en Latinoamérica tenemos casos específicos de reelección, no de manera inmediata, pero sí se puede la reelección”, señaló Zuleta en diálogo con la W Radio .

La congresista fue enfática en afirmar que este proyecto se presentará antes de que finalice esta legislatura, el próximo 20 de julio. Al ser cuestionada sobre la fecha exacta, Zuleta aseguró: “No, el 20 de julio no, en esta legislatura”.

Explicó que desde las bases vienen trabajando en la propuesta, en la que además se incluiría la posibilidad de una revocatoria de mandato , ya que, según ella, esa figura no es posible hacerla efectiva en Colombia, por la cantidad de trabas que se colocan.

“La propuesta es mucho más amplia, porque hoy efectivamente la ciudadanía lo que considera es que la figura de revocatoria del mandato no es posible hacerla efectiva, que no hay manera, que hay muchas trabas... es una figura decorativa, pero no está siendo efectiva”, manifestó al medio.