Pacto Histórico descarta que Petro vaya a buscar la reelección presidencial y no apoya propuesta de Isabel Zuleta

Las declaraciones apresuradas de Zuleta obligaron al gobierno a desmentir que se estuviera trabajando en ese sentido e incluso Petro tuvo que calmar los ánimos afirmando: “A mí en lo personal no me interesa para nada la reelección”. Varios integrantes del gabinete dijeron que no tenían conocimiento de algún tema relacionado con la reelección y el asunto quedó ahí. No obstante, Zuleta, a título personal, ha seguido insistiendo en su propuesta y la llevará al Congreso de la República para que sea debatida por el Senado y la Cámara. Está claro que será una reforma constitucional que se está construyendo y que se radicaría antes de finalizar julio.