El espinoso camino de la constituyente de Petro: esta es la ruta que debe seguir el Gobierno para cambiar la Constitución de 1991

La jugada del presidente, que implicó decir en un principio que solo se trataba de convocar el poder constituyente del pueblo, se consolida con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior , un político profesional, que no le teme a contradecirse, que aporta su pragmatismo para lograr consensos y el ambiente necesario en el Congreso de la República para que el país decida en las urnas si quiere una nueva constitución.

No es un secreto que entre el petrismo y los parlamentarios del Pacto Histórico se han ventilado posibilidades como la extensión del mandato presidencial y la reelección. Con un proceso de constituyente se desconocen los posibles mecanismos para lograr este objetivo, en caso de que verdaderamente esté en los planes del mandatario colombiano.

El examen que debe pasar la constituyente

“En esa ley se suspenden las facultades ordinarias del Congreso para reformar la Constitución y se deben señalar los temas que van a ser objeto de esa asamblea constituyente: competencia, periodo y composición. El presidente ya dijo unos temas, pero son todos difusos porque él no ha sido claro. Intuyo que están buscando a toda carrera la paz total con un perdón social para delincuentes comunes porque la Constitución actual no permite el indulto o la amnistía si no para delitos políticos”, explicó el abogado constitucionalista, Jaime Arrubla.